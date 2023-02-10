 

France Bleu – Макрон исключил поставку Киеву истребителей в ближайшие недели

10.02.2023, 19:10, Разное
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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, совершенно исключено, чтобы Париж поставил Киеву истребители в ближайшее время. Как минимум это продиктовано тем, что для работы на них нужно пройти специальное обучение, пишет France Bleu. А сосредоточиться он предлагает на поставках артиллерии.


AP

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большое турне по Европе: сделал остановки в Лондоне и Париже, затем выступил перед Европейским парламентом и провёл серию переговоров. И на протяжении всей поездки он не переставал требовать поставки на Украину боевых самолётов, пишет на своём сайте France Bleu.

Но для Франции эта поставка не стоит на повестке дня, отмечает издание. Во время пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хочет отдать приоритет «наиболее полезным и быстрым вооружениям».

«Ни при каких обстоятельствах истребители нельзя поставить в ближайшие недели, потому что нужно время на обучение. Я не исключаю этого варианта, но это не соответствует сегодняшним потребностям. С другой стороны, по артиллерии, позволяющей вести наземные наступления или оказывать сопротивление, возможно, нам нужно ускориться», — приводит издание слова французского лидера.

Во время этого же выступления Эммануэль Макрон упомянул о том, что, возможно, он лишит Владимира Путина ордена Почётного легиона, который вручил ему Жак Ширак в 2006 году, пишет France Bleu. «Вопрос символический, но важный», — подчеркнул глава французского государства, уточнив, что ещё не принял окончательного решения. 


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