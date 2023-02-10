 

Российские предприятия компании Spotify окончательно закрыты

10.02.2023, 19:02, Разное
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Музыкальная стриминговая платформа Spotify начала ликвидацию российского юридического лица. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы “Спарк”.

Из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что ООО “Спотифи” было создано в РФ 9 лет назад. Впервые оно было зарегистрировано 13 января 2014 года. По данным “Спарк”, заявление о ликвидации было подано 6 января 2023 года. Неизвестно, каковы были мотивы создания этой материнской компании.

ТАСС сообщает, что Spotify прекратила работу в РФ после 11 апреля 2022 года. Руководство компании тогда объяснило, что это решение было обусловлено политическим кризисом в России.

Spotify – одна из самых популярных и известных музыкальных онлайн-платформ. В РФ она официально заработала 15 июля 2020 года.


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