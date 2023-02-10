Депутат Цырдя: Молдавских политиков будут арестовывать по списку Зеленского

«Сняли премьера, которая была из бизнеса, и поставили на ее место силовика. Силовик теперь и займется организацией репрессий против оппозиции», – отметил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. На ее место президент Майя Санду выдвинула бывшего главу МВД, секретаря Совбеза Дорина Речана.

«Уже очевидно, что в «документе Зеленского», который наверняка изготовили украинские спецслужбы, перечислены имена конкретных людей, названия партий, редакции СМИ. Вот по этому списку и будут всех брать под стражу. Организацией такого политического террора, видимо, и займется новый премьер-силовик. Зачем? А потому что Зеленский так сказал», – полагает депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя.

В западных канцеляриях пришли к выводу, что Россия скоро начнет наступление на украинском фронте – и это очень сильно напрягло Госдеп, говорит депутат. «Поэтому мы и увидели зачистку в Киеве, начиная от министров и заканчивая главами регионов. По той же причине происходит и смена правительства в Молдавии», – объясняет Цырдя.

«Что касается прошлого Речана, то он был министром внутренних дел – как раз в те времена, когда в Молдавии произошли самые крупные преступления, вроде кражи миллиарда из бюджета и «ландромата», то есть отмывание 22 млрд долларов через молдавские банки, и другие скандалы помельче. При нем в МВД процветала коррупция и на этот счет есть документы Счетной палаты», – отметил депутат. По словам Цырди, Речан и персонально был героем скандалов. Скажем, его обвиняли в том, что у него фальшивый диплом о высшем образовании.

«В последнее время он работал советником Санду по национальной безопасности, а в минувшие выходные был назначен секретарем Совбеза. Но недавно в Сети появились «сливы» его переписки с другими советниками президента, – оказалось, что Речан лихо обсуждает будущий арест политических оппонентов Санду, а еще мило обсуждает закупку «муки». Как многие интерпретировали, речь идет о наркотиках», – возмущается депутат.

«Видимо, перед Речаном теперь поставят такие задачи: зачистка политического поля от лево-центристов, от евразийских и пророссийских партий, запрет партии «Шор» и нашей партии, арест оппонентов, начиная с Игоря Додона и заканчивая шоровцами и социалистами. Третья задача – на будущее – завершить модернизацию армии, подготовиться к военным операциям», – добавил собеседник.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду в пятницу приняла отставку премьер-министра Натальи Гаврилицы. На ее место Санду выдвинула секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выступил с утверждением, будто передал Санду «российский документ» с планом дестабилизации политической обстановки в республике. По версии Зеленского, документ показывает, кто, когда и вследствие каких действий «собирается сломать Молдавию» и «установить свой контроль над ней».

В пятницу спецслужбы Молдавии заявили о том, что данные, переданные из Киева, якобы подтверждаются. В сообщении говорится, что «из информации, представленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности были выявлены действия с целью подрыва Республики Молдова».

В Кремле заявили, что не знают о наличии подобного документа.

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