Ниточка без иголочки – Личное мнение

Фёдор Бондарчук опять появился на мероприятии без своей Паулины. Пришёл на премьеру один. Фотографировался с Михалковой. А Паулины снова нет.

Где Паулина опять? Нету.



Фото: сериал Метод

Ну, понятно, что в век соцсетей, если нет фотографии, то значит нет и отношений. А выходов-то совместных давненько не было!

Все затаились, ожидая, чем дело кончится.

Я знаю, что многие не очень сильно любят Паулину. И даже знаю, за что. Умная, красивая и талантливая Паулина может себе позволить не таскаться по мероприятиям.

Брак Феди и Паулины я считаю очень удачным, хотя почти никто предпосылок к этому не видел.

Все же как думали — ну, пошёл Федя с молодой. А молодая-то, вместо того, чтобы быть спутницей на мероприятиях, начала сниматься, писать сценарии, играть в театре. И стала вполне себе самостоятельной единицей.

Андреева может себе позволить заниматься тем, чем хочется. Реализовываться.

Лично я не думаю, что у них там развод на носу. По-моему, скорее наоборот — довольно счастливый брак. Счастливый, потому что каждый друг без друга может делать то, что хочет.

Надо Фёдору на мероприятие? Идёт. Надо Паулине дома остаться? Остаётся.

А вы как со своими — как ниточка за иголочкой, небось?

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