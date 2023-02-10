Эксперты составили список самых используемых паролей в Интернете в 2022 году

По данным “Ридуса”, наиболее используемыми паролями пользователей Интернета являются “a123456”, 123456 и “123456789”. Это следует из результатов исследования, проведенного в Интернете компанией DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

По мнению аналитиков, эти комбинации по-прежнему очень популярны. Для большинства пользователей пароли по-прежнему опасно просты. Ашот Оганесян, создатель сервиса, заявил, что почти миллиард паролей состоит из одних цифр. Наибольшей популярностью пользуются классические комбинации от 1 до 5. Самые популярные пароли: “33112211”, 123456″, 1q2w3e4r”, 123456789, “123456789” и “qwerty”. Кириллические комбинации также были популярны в первой десятке прошлого года: “пароль”, “любовь”, “привет”, “Наташа” и “Максим”.

Исследования показали, что 69% пользователей Интернета знают, что нельзя использовать одну и ту же комбинацию паролей для каждого аккаунта.