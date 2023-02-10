Война и мир в одной тарелке

О гражданских технологиях в зоне вооруженных конфликтов. Мобильная связь.

В ходе СВО в обход военно-промышленного комплекса реализуется все больше сверхсовременных научно-технических разработок, изначально не предназначенных для военных действий. Бюрократическая инерция эксклюзивного закупщика — министерств обороны любой страны — не позволяет угнаться за прогрессом и вовремя адаптировать к своим требованиям гражданские технологии. Пока монополии ВПК ведут НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки), мирная промышленность уже осваивает новые поколения техники. Особенно заметно это в оборудовании, которое не стреляет, но именно оно решает исход кампаний. Речь — о средствах связи, анализа, управления и разведки.

Новость: российские инженеры под руководством кандидата технических наук Алексея Царькова нашли возможность точно определять местоположение терминалов спутниковой связи Starlink. Общеизвестно, что эта сеть еще с весны стала основной системой связи и управления ВСУ — сегодня в украинской армии более 30 тысяч таких «тарелок».

Постепенно масштаб применения Starlink так вырос, что свои терминалы уже имеют отдельные разведгруппы и артиллерийские батареи.

Это беспрецедентный случай в истории науки и техники.

Отчетливо проявившееся свойство глобальной системы космической связи Илона Маска — двойное назначение. Но приемная антенна Starlink лишь устанавливает связь. А вот пользователи вокруг получают ее уже по привычному всем нам Wi-Fi. Просто, проверенно, а главное — сразу на смартфоны или планшеты бойцов и командиров.

Настройка терминала Starlink. Фото: Zuma TASS

Созданная на Украине система управления войсками «Крапива», совместимая с интерфейсами управления оружием и войсками НАТО, полностью завязана на терминалы Starlink. «Крапива» во взаимодействии с разведкой НАТО и контрбатарейными радарами дает возможность точно определить координаты выстрела орудия и через полминуты открыть по нему ответный огонь. И она установлена на каждом смартфоне. Программное обеспечение загружает туда интерактивную карту со всеми данными и много другой информации с помощью космической связи.

Силами собственных IT-энтузиастов ВСУ создали систему управления войсками и оружием. Ничего похожего по удобству пользования в ВС РФ пока нет.

Да и многие люди, которые обязаны заботиться о продвижении подобных новаций, как будто пришли из прошлого.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев недавно потребовал заставить всех на передовой сбрить бороды, ежедневно подшивать воротнички, иметь опрятный вид и запретить телефоны. В российской армии и среди блогеров разразилась буря. Генерал, вероятно, не подозревал, что в смартфонах бойцы ориентируются на местности с использованием карт и управляют БПЛА — основой основ разведки переднего края.

Действительно, все эти сугубо гражданские гаджеты в уставы не вписали, а значит — любой планшет формально вне закона.

Ведь одновременно Минобороны не снабдило каждого бойца аналогичным защищенным устройством, произведенным на государственных военных предприятиях.

Система Android заняла важнейшее положение в СВО через головы генералов.

Более того, теперь уже российские энтузиасты начали создавать программы для армии. Укажу на очень изящное решение «нештатной системы звуковой разведки». Каждый школьник знает, что если посчитать разницу между вспышкой и грозовым раскатом, умножить секунды на 330 (скорость звука), то получишь расстояние до места, куда ударила молния. Несколько солдат с обычными смартфонами определяют звук выстрела на приличной дистанции друг от друга.

Координаты смартфонов и время поступают на планшет, где по разнице времени и расстоянию определяются координаты стрелявшего орудия. Если надо, их уточняет БПЛА. И засечь эту «домотканую» систему невозможно: телефоны просто «слушают» в пассивном режиме.

Нет сомнений, что люди, пользующиеся гражданскими телефонами, таким образом вполне способны скрыть свои данные от поиска и запросов сетей.

А у иных комбатов на КП по пять-шесть телефонов — связь штатными радиостанциями нередко им уступает. Вот все это и требует изъять руками проверяющих депутат Соболев.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Но крупным компаниям приходится рассчитывать политические и коммерческие риски участия в конфликтах и выгоды от рекламы своих устройств, прошедших фронт. Самая большая в мире спутниковая группировка космического интернета Starlink (сегодня более 3,5 тысячи на орбите, в будущем — 12 тысяч) создается для устойчивого автономного соединения в сети Интернет в районах со слабым покрытием наземными сетями.

В первую очередь своими потенциальными клиентами Илон Маск считал развивающиеся либо малонаселенные страны — половину человечества и более двух третей земной суши.

При этом цену, скорость и качество он предлагает недоступные для традиционных тяжелых спутников на геостационарной орбите. Еще полгода назад мы писали, что и сам великий визионер признает сугубо мирные свойства своей системы. Но военное применение она получила помимо его воли.

«Некоторые терминалы Starlink подверглись глушению на несколько часов. Важное предупреждение: Starlink — единственная не российская система связи, которая все еще работает в некоторых частях Украины, поэтому вероятность стать мишенью высока. Пожалуйста, используйте ее с осторожностью, включайте Starlink только при необходимости и размещайте антенну как можно дальше от людей», — написал Маск в твиттере.

Разумеется, Илон Маск заранее предвидел создание приборов, точно определяющих местоположение его устройств спутниковой связи по излучению. Это и произошло: на основе технологии группы Царькова в РФ создан мобильный комплекс пеленгации «Борщевик».

МКП Борщевик в боевом положении на армейском автомобиле Тигр. Фото: Википедия

Он за две минуты обнаруживает местоположение терминалов Starlink (64 штуки одновременно) на расстоянии до 10 км.

Далее они могут быть квалифицированы как цель и поражены ракетами, летящими на радиоизлучение, либо обычной артиллерией по координатам.

Понятно, что любая попытка переноса без адаптации гражданских продуктов в военную сферу быстро дискредитируется противником: у военных на первом месте другие требования к разработке, в первую очередь — скрытность и надежность при любых формах воздействия. Уничтожение терминала спутниковой связи массового производства за 2000 долларов не имеет существенного значения для армии — их завозят партиями по 8–10 тысяч штук. Но цель пеленгации не терминал, а командный пункт.

Маск утверждает, что доплачивает за работу Starlink на Украине из своего кармана. И это обстоятельство — использование мирной коммерческой системы в вооруженном конфликте — осложнит продвижение его любимого детища по Земле.

Ведь управляется система, как теперь стало понятно, в том числе и политически, она в буквальном смысле отключается при необходимости.

Доказывать, что это было исключение из правил, Маску придется в острой конкуренции с аналогичным британско-индийским проектом OneWeb (группировка находится в стадии формирования). На подходе третий мировой монстр от хозяина Amazon Безоса — Kuiper с 3236 спутниками (в десятки раз больше всей нынешней спутниковой группировки России). А в развитых странах, в связи с бурным развитием наземных сетей, насущной потребности в космическом интернете нет.

Никакие вооруженные конфликты не вечны, за ними неизбежно придет мир (возможно, он многим не понравится). И, конечно, гражданские технологии снова оттеснят в заголовках СМИ военные. Потому что ВПК создает их из расчета на весьма редкий и короткий, хотя и очень важный период, а гражданские технологии создают для человечества. Пока считается, что оно живет практически вечно.

Валерий Ширяев

P.S.

Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила 8 февраля, что сервис Starlink, который предоставил Украине широкополосную связь для защиты от российских войск, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». Михаил Подоляк, политический советник президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковал это решение в соцсетях: «Компании должны решить: либо они на стороне Украины, либо они на стороне России. SpaceX (Starlink) и миссис Шотвелл должны выбрать конкретный вариант».

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