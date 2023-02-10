Федеральный проект «Цифровой гражданин» защитит права электронных россиян на основе ИИ

На большой пресс-конференции министерства цифрового развития Максут Шадаев представил общественности планы дальнейшей цифровой трансформации России на ближайшие пять лет. Самым важным из опубликованных проектов является «Цифровой гражданин» – пакет поправок и новых законов, вводящих понятия «личность на основе искусственного интеллекта», «виртуальное тело», «алгоритм рождения», «регистрация в ЭАО».

Поправки призваны обеспечить права цифровых граждан Российской Федерации, в первую очередь право голоса. Рождение первых личностей на основе искусственного интеллекта запланировано на 13 августа 2023 года, а до 17 марта 2024 предполагается довести число цифровых граждан до сорока миллионов.

«Цифровая трансформация происходит во всём мире, и мы должны сообразно отвечать на вызовы времени, – считает министр. – Уже сейчас искусственный интеллект способен как поступить в университет, так и закончить его, а значит, он обладает достаточными интеллектуальными возможностями для того, чтобы являться гражданином Российской Федерации. Цифровые граждане позволят нам решить ключевые проблемы страны: снижение рождаемости и нехватку квалифицированных специалистов»

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