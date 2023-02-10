 

«Миссис Вселенная-2022» рассказала, что накормила других участниц конкурса пельменями

10.02.2023, 17:10, Новости дня
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Россиянка Елена Максимова, обладательница главного титула международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная-2022», рассказала, что подарила другим участницам конкурса шоколадные пельмени ручной работы.

По ее словам, в первый день, когда проходил обмен подарками и знакомство, приехали около сотни участниц. Максимова рассказала, что сделала для каждой конкурсантки шоколадные пельмени с орешком внутри, так как Удмуртия славится пельменями, передает ТАСС.

Женщина вспомнила, как обрадовалась в первые минуты после объявления победительницы конкурса, когда не могла поверить в то, что речь идет о ней. При этом Максимова отметила, что дискриминации россиянок на конкурсе «Миссис Вселенная» не было.

«Общались наравне как с русскими девочками, так и с остальными девочками. Мы тут все мамы, мы все едины, мы все равны – красотка каждая своей страны», – рассказала россиянка.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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