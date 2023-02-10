В ООН признали подлинной запись убийства российских военнопленных украинскими боевиками
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными, сообщила представитель управления Марта Уртадо.
«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – сообщила Уртадо ТАСС.
Она пояснила, что управление выразило обеспокоенность украинскому минобороны в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, и отметила, что мониторинговая миссия ООН в Украине фиксирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.
Ранее МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.
Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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