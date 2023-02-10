 

В ООН признали подлинной запись убийства российских военнопленных украинскими боевиками

10.02.2023, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными, сообщила представитель управления Марта Уртадо.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – сообщила Уртадо ТАСС.

Она пояснила, что управление выразило обеспокоенность украинскому минобороны в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, и отметила, что мониторинговая миссия ООН в Украине фиксирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.

Ранее МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.

Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09.21 / В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин

12.01.21 / Мнения: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

12.01.22 / Столтенберг: На переговорах с РФ Альянс подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы

06.08.21 / Смешко о Марчуке: Государственники такого уровня не каждое столетие приходят в большую политику

28.12.20 / Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме России – Ермак

01.08.20 / Россия решила возобновить авиасообщение со Швейцарией

23.12.21 / Путин назвал способ борьбы с западной «культурой отмены»

25.12.21 / Руслана презентовала клип на колыбельную “Ходить Сон”, снятый в Карпатах

15.08.20 / США назвали «лучшее место» для переговоров по Ирану

04.03.21 / Разработана технология управления компьютером при помощи взгляда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика