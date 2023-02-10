В ООН признали подлинной запись убийства российских военнопленных украинскими боевиками

Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными, сообщила представитель управления Марта Уртадо.

«Нам известно об этом видео, и мы считаем, что оно является подлинным», – сообщила Уртадо ТАСС.

Она пояснила, что управление выразило обеспокоенность украинскому минобороны в связи с жестоким обращением с российскими военнопленными, и отметила, что мониторинговая миссия ООН в Украине фиксирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.

Ранее МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.

Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.

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