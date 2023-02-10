 

Президент Молдавии Санду предложила на пост премьера секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана.

10.02.2023, 17:10, Новости дня
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Президент Молдавии Майя Санду выдвинула кандидатом на пост премьер-министра секретаря Совбеза и бывшего министра внутренних дел Дорина Речана.

Санду на брифинге после консультации с лидерами парламентских фракций заявила, что кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Дорин Речан. Он должен представить на утверждение парламента состав и программу нового кабинета в течение двух недель, передает ТАСС.

 

Между тем, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что правящая партия поддержит правительство Дорина Речана.

Сам Дорин Речан назвал своим главным приоритетом процесс интеграции республики в Евросоюз.

«Необходимо придать дополнительный импульс этому процессу, гармонизировать законодательство, выполнить взятые перед ЕС обязательства», – отметил кандидат в премьеры.

Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица в пятницу заявила, что покидает пост и уходит в отставку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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