 

Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен

10.02.2023, 17:05, Разное
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При поцелуях вырабатывается слюна, которая помогает сохранить здоровье ротовой полости. Об этом рассказал иностранный стоматолог Алан Карр.

“Некоторые микроорганизмы в слюне могут уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта, или некоторых стрептококковых бактерий, провоцирующих развитие кариеса”, – цитирует эксперта сайт VSE42.ru. Стоматолог добавил, что поцелуи способствуют укреплению иммунитета.


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