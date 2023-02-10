Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен

При поцелуях вырабатывается слюна, которая помогает сохранить здоровье ротовой полости. Об этом рассказал иностранный стоматолог Алан Карр.

“Некоторые микроорганизмы в слюне могут уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта, или некоторых стрептококковых бактерий, провоцирующих развитие кариеса”, – цитирует эксперта сайт VSE42.ru. Стоматолог добавил, что поцелуи способствуют укреплению иммунитета.