Кристина и бюджетные приключения – Личное мнение

Жизнь Асмус полна приключений. Из отпуска Кристина полетела снова в отпуск — в Египет, и там ей удалось залезть в пирамиду.



Фото: Соцсети

«И внутри было не просто жарко, а прям нечем дышать. Внутри пирамиды ты карабкаешься почти на коленях по длинным каменистым коридорам, а потом попадаешь в камеру фараона», — всё рассказала Асмус.

Поклонники таланта актрисы — это вполне естественно! — стали вопить, зачем Асмус нужен бюджетный отдых.

А я так скажу: просто Кристина такой человек — любит приключения.

Вот не сиделось ей в браке с успешным Гариком — сказала ему, что она большая актриса и пошла сниматься в кино.

Гарик, конечно, быстренько отселил Кристину на этаж выше. Чем не бюджетное приключение?

«На Мальдивах я была много раз. А в Египте никогда не была и очень давно хотела посмотреть пирамиды и Луксор», — ответила Асмус недовольным.

И правильно, Кристина — никого не слушай! Есть деньги на Египет? Езжай и лезь в пирамиду. Это тоже хорошее приключение. А то Мальдивы — да кого ими удивишь? Ты ж не Боня Монакская в поиске жениха, а глубокая личность, которая интересуется историей древних цивилизаций.

Любовь к приключением делает Асмус завидной невестой. Может, даже Гарик соскучится, что никто не топает над головой и скажет, чтобы уже возвращалась домой.

Кто знает?

А у вас есть тяга к приключениям? Мальдивы или Египет — куда бы вы полетели в отпуск?

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