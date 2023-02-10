Геймерам и критикам понравилась новая игра Hogwarts Legacy

Геймеры и журналисты очень тепло приняли новую игру “Гарри Поттер” Hogwarts Legacy. На Metacritic она получила 9 баллов из 10.

Журналистам больше всего понравилась версия Hogwarts Legacy для Xbox Series X, она получила 89 из 100 баллов. Далее идет версия для консоли PlayStation 5 с оценкой 85/100. ПК-версия находится на третьем месте с оценкой 84 из 100. Во всех случаях “Наследие Хогвартса” было оценено игроками выше, чем журналистами, хотя в случае с крупнобюджетными играми часто бывает наоборот. Так, по версии пользователей, PlayStation 5 получила 9,1 балла из 10, и она же стала самой рейтинговой. Xbox Series X занимает второе место с оценкой 9 из 10. Игру на ПК оценили в 8,5 из 10.

Hogwarts Legacy – это приключенческая видеоигра в жанре RPG, действие которой происходит в фэнтезийном мире Гарри Поттера, созданном Джоан Роулинг. 10 февраля игра стала доступна на Xbox Series X и PlayStation 5, а также на ПК. 4 апреля 2023 года выйдет версия игры для PlayStation 4 и Xbox One. На Nintendo Switch она будет доступна с 25 июля.