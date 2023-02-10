Киберэксперт поделился советами о том, как избежать взрыва аккумулятора в смартфоне

При использовании устройства необходимо соблюдать заявленную мощность и возможности смартфона, чтобы предотвратить его взрыв. Киберэксперт Сергей Вакулин отметил, что накопитель взаимосвязан с оперативной памятью и процессором, и чрезмерное использование “тяжелых” приложений или игр может привести к повреждению последнего.

Важно прекратить использование приложения, которые ведут к чрезмерному нагреву устройства, и немедленно очистить оперативную память (ОЗУ). Вакулин заявил, что если смартфон нагревается слишком сильно, это может привести к взрыву и поломке аккумулятора. Он также предостерег от воздействия на смартфон прямых солнечных лучей. Температура батареи должна быть в пределах от 40 до -15 градусов.

Ваулин также пояснил, что форма телефона может помочь определять состояние аккумулятора. Если устройство погнуто или неплотно лежит на ровной поверхности, то, скорее всего, аккумулятор вздут