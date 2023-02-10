Разные судьбы

Мария Певчих и Нюта Федермессер в эфире у Дудя* и Гордеевой* — Ирина Петровская рекомендует, что смотреть в Youtube.

Юрий Дудь* снова ломает шаблоны. Зрители еще не успели отойти от трехчасового Кучеры, а Дудь уже берет следующую высоту. Его новый выпуск длится аж 4 (3,58) часа! Люди в комментариях то ли плачут, то ли смеются: «Чтобы смотреть Дудя, надо брать отпуск… А следующий выпуск будет длиться 24 часа?»

Очередная героиня Дудя — Мария Певчих.

Это вам не простак Кучера, конечно, хотя вот загадка. Люди ныли — зачем нам тратить время на какого-то Кучеру? Ныли, но, как те мыши, которые плакали, но продолжали есть кактус, смотрели и обеспечили ему аж 20 млн просмотров.

Мария Певчих — соратница Навального и руководитель отдела расследований ФБК**. Бескомпромиссный борец с коррупцией и путинским режимом. Живет в Лондоне. Эстетически безупречна, словно следуя наставлению доктора Астрова из чеховского «Дяди Вани»: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда…»

Там дальше ряд прекрасного продолжают «и душа, и мысли». С мыслями все более или менее понятно.

Они лишь о том, как обустроить светлую Россию будущего и призвать к ответу тех, кто погрузил во мрак Россию настоящего.

Дудь просит свою собеседницу изложить хотя бы часть их плана — какие шаги будут предприняты или уже предпринимаются для осуществления общей цели и мечты? Ничего конкретного. «Хорошо, — уточняет он, — что сделал ФБК за год […]?» Прекрасное лицо Марии искажает мстительная гримаса: «У Путина была любимая яхта… Эту яхту из-за нашего расследования арестовали в Италии… Все делается ради того, чтобы делать ему больно».

Удивление масштабом сделанного явственно читается на выразительном лице интервьюера.

К душе своей героини Юрий Дудь пытается подобраться все четыре часа беседы. Безуспешно. Глаза Марии Певчих горят яростным огнем презрения и ненависти. Не только к действительным злодеям, но и к так называемым «компромиссникам», которые, по мнению Певчих, принесли стране много вреда. Им нет прощения. Разве что деятельное раскаяние в будущем хоть как-то облегчит их участь.

ЦИТАТА

МАРИЯ ПЕВЧИХ:

«Очень важно, не скатываться в эту ловушку нравственного релятивизма… Но давайте мы хотя бы признаем очевидное — что вот такими чулпан хаматовыми, нютами федермессер, алексеями венедиктовыми* и прочими людьми-компромиссами — ими вымощена дорога, которой Путин пришел к диктатуре и тоталитаризму. Он вскарабкивался с помощью таких людей все выше и выше — сначала Чулпан, потом Нюта, следующая ступенечка — Доктор Лиза. И все эти люди, отмывая путинскую систему, произнося фразы, что Северная Корея лучше, чем революция, будучи его доверенными лицами, участвуя в подставных выборах как спойлеры, — все эти актеры, которые это делали, чтобы сохранить театр, все эти журналисты, которые это делали, чтобы сохранить газету, всё это было отвратительной идеей. Давайте мы хотя бы ретроспективно признаем и скажем, что делать так было не нужно… что это все было дурацкой вредительской деятельностью».

И тут же призывает к ответу самого Дудя:

МАРИЯ ПЕВЧИХ:

«Чего ты выгораживаешь этих людей, компромиссников?»

Он спокойно объясняет: я не моральный камертон и не хочу им быть. Неправильно судить людей по себе. Если у нас получается быть бескомпромиссными, это не значит, что мы должны требовать такой же бескомпромиссности от всех. Люди разные. К каждому нужен свой подход. А уж политика тем более искусство компромисса — тогда люди не будут «шарахаться от вас как от стайки большевиков в Европе».

Четырехчасовой диалог хоть и не набрал непостижимых 20 млн просмотров, но восемь с лишним за три дня уже набежало.

И, разумеется, в соцсетях снова начались яростные споры: между уехавшими и оставшимися, между бескомпромиссниками и компромиссниками. Кто виноват?

Люди, которые делали что-то полезное, спасая, к примеру, конкретные жизни и понимая, что власть ими прикрывается, или все-таки другие — те, кто использовал первых в своих неблаговидных целях?

На часть этих вопросов отвечает Нюта Федермессер в интервью Катерине Гордеевой*, которое вышло вслед за программой Юрия Дудя. В отличие от Марии Певчих, которая не знает ни жалости, ни сочувствия к таким, как Нюта, «соучастникам», героиня Гордеевой, занимающаяся паллиативной помощью безнадежно больным, продолжает свое дело в России, понимая при этом мотивы тех, кто уехал. Гордеева задает ей очень жесткие вопросы — про обвинения в коллаборационизме, про личную ответственность, про красную линию компромиссов.

Катерина Гордееа и Нюта Федермессер. Кадр Youtube

Нюта Федермессер не уклоняется ни от одного из вопросов. Признается, что разговоры с людьми на том последнем этапе жизни, когда они уже ничего не боятся, сделало ее бесконечно терпимой.

ЦИТАТА

НЮТА ФЕДЕРМЕССЕР:

«Многим кажется, что та терпимость, которая во мне воспиталась, вот это и есть коллаборационизм. Я действительно считаю, что людей всех можно понять… Я надеюсь, что сохраню в себе до конца своей жизни веру в то, что человек может развернуться к свету… А все разговоры о коллаборационизме, которые несутся из уст либеральной оппозиции, заканчиваются тогда, когда им нужна помощь».

Она в отчаянии и внутреннем смятении от того, что происходит сегодня, но не собирается уезжать, потому что нужна здесь, потому что здесь дело ее жизни, которое она продолжает после ухода ее великой мамы Веры Миллионщиковой. Кто-то должен лечить людей, принимать роды, облегчать муки безнадежно больных на хосписных койках. И это вовсе не делает их соучастниками.

«Ты всегда будешь виновата… — говорит она. — Но я себя не предаю. Может быть, это и есть самое важное».

В финале она читает стихотворение Инны Кабыш, которое звучит как ее личная программная установка:

Кто варит варенье в июле В чаду на расплавленной кухне, Уж тот не уедет на Запад И в Штаты не купит билет, Тот будет по мертвым сугробам Ползти на смородинный запах… Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет.

«Ты варила?» — спрашивает Гордеева. «Да, вишневое и сливовое», — отвечает Нюта.

Певчих и Федермессер. Такие разные судьбы. Такие разные героини. Такие разные мысли. Просмотров у Гордеевой между тем совсем немного — по сравнению с Дудем. Зрители не любят про тяжелое — про хосписы, про умирающих стариков и детей. Но они не правы. В этом интервью очень много света.

Ирина Петровская,

телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

Топ-5 лучших выпусков недели на YouTube

Рекомендует Ирина Петровская

«ВДУДЬ»

Тот самый выпуск Юрия Дудя* с Марией Певчих. Если нет лишних четырех часов, посмотрите хотя бы по тайм-кодам. В любом случае, интересно.

«СКАЖИ ГОРДЕЕВОЙ*»

Тот самый выпуск Катерины Гордеевой с Нютой Федермессер на ютуб-канале «Скажи Гордеевой». Зачем и для чего остается в РФ героиня выпуска. И много других важных вопросов и ответов на них.

«В ГОСТЯХ У ГОРДОНА*»

Два киевлянина — журналист Дмитрий Гордон и кинопродюсер Александр Роднянский* — гуляют по Киеву и разговаривают: о том, что случилось после 24 февраля, о детстве, родителях, памятных с детства местах в любимом городе. Очень интересный и очень атмосферный разговор.

PARFENON

Новый выпуск «НМДНИ-1932». Знаменитый слоган Леонида Парфенова в начале программы: «Люди, события, явления, определившие наш образ жизни. То, без чего нас невозможно представить. Еще трудней — понять».

«ДОМ КУЛЬТУРЫ ЮРИЯ МАМИНА»

Очередной, 78-й выпуск. Для души. Смотрите на Youtube.

* Внесены властями РФ в реестр «иноагентов».** Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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