 

Тренд «мерцающий кошачий глаз»: как сделать такой маникюр и зачем в процессе работы нужен магнит

10.02.2023, 16:10, Разное
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Новый мерцающий тренд в мире нейл-арта – ногти “кошачий глаз”. Они вдохновлены блестящей радужной оболочкой, которой наделены кошки. И хотя поклонникам маникюра этот тренд может показаться уже знакомым, в этих ногтях есть нечто большее, чем кажется.

В этом нейл-арте используется специальный магнитный лак, состоящий из мельчайших стружек, которые можно передвигать с помощью магнита для получения определенного дизайна. Когда лак нанесен, нужно воспользоваться магнитом, чтобы визуально выделить кончик и переместить блики в направлении, противоположном остальной части ногтя. Результат похож на нечто подобное французскому маникюру, но здесь нет четких линий, а эффект получается гораздо более потрясающим.

Эффектные ногти

Из-за природы магнитного лака можно добиться самых разных эффектов на ногтях. Но нейл-арт “кошачий глаз” предполагает выделение центра ногтя, чтобы имитировать внешний вид глаза кошки. Еще один вариант, который можно воплотить, – это классический янтарный маникюр, а блики в нем переливаются на свету и создают великолепные тени.

Какой гель понадобится

Этот гель-лак имитирует кошачий глаз, а в его составе имеются металлические частицы, поэтому обычный гель-лак не подойдет. Но одних лишь частиц недостаточно, чтобы добиться этого эффекта. Нужно будет использовать специальный магнит. Именно под его воздействием частички и будут собираться в узор.

С помощью магнита можно создать не только световую полоску, но и самые разные рисунки, например сферы, волны и звезды. Всего лишь несколько лет назад при создании такого эффекта прослеживался только блик одного цвета. Но нейл-индустрия не стоит на месте, поэтому сегодня можно найти гель-лаки, в которых сочетаются несколько световых бликов разных оттенков. При воздействии магнита получается настоящий эффект хамелеона.

Как создать

Обработайте поверхность ногтевой пластины бафом, чтобы приподнять чешуйки и улучшить сцепку. Удалите пыль и нанесите на безворсовую салфетку обезжириватель, чтобы протереть ногти. Затем на свободный край ногтя необходимо нанести праймер, чтобы повысить сцепку между ногтем и лаком.

На поверхность ногтя следует нанести базовое покрытие и высушить в лампе, не снимая после этого липкий слой. Теперь следует нанести слой гель-лака для создания эффекта “кошачий глаз”. На следующем этапе нужно будет использовать магнит, поднеся его максимально близко к ногтям, чтобы создать желаемый рисунок. Высушите, а затем нанесите топовое покрытие.


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