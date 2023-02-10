Путин заявил о необходимости выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса
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Надо выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса в Архангельской области.
«А это, напомню, наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных перерабатывающих мощностей и выпуск качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая деревянные дома, мебель, бумагу и так далее… Кроме того, нужно расширить использование, как это делается здесь, биотоплива в жилищно-коммунальной сфере», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в пятницу прибыл в Архангельскую область, где посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, и проведет по ВКС совещание по вопросам развития отрасли.
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