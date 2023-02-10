Депутат Хинштейн предложил освободить от ответственности «белых хакеров»
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Действующие в российских интересах так называемые белые хакеры не должны нести за это ответственность, сообщил руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Необходимо проработать освобождение от ответственности тех, кто действует в интересах в РФ «в сфере компьютерной информации» на территории страны и за ее пределами, сообщил Хинштейн, передает ТАСС.
Детали о возможном проекте закона появятся тогда, когда это получит «какую-то четкую формулировку».
Глава комитета пояснил, что нужно изучить законодательное закрепление прав хакеров, действующих в интересах государства, и признался, что уверен в необходимости использований любых ресурсов «для эффективной борьбы с противником».
«Если сегодня нас атакуют такие центры, то у РФ должна быть возможность для адекватного ответа», – заключил депутат.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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