Депутат Хинштейн предложил освободить от ответственности «белых хакеров»

Действующие в российских интересах так называемые белые хакеры не должны нести за это ответственность, сообщил руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Необходимо проработать освобождение от ответственности тех, кто действует в интересах в РФ «в сфере компьютерной информации» на территории страны и за ее пределами, сообщил Хинштейн, передает ТАСС.

Детали о возможном проекте закона появятся тогда, когда это получит «какую-то четкую формулировку».

Глава комитета пояснил, что нужно изучить законодательное закрепление прав хакеров, действующих в интересах государства, и признался, что уверен в необходимости использований любых ресурсов «для эффективной борьбы с противником».

«Если сегодня нас атакуют такие центры, то у РФ должна быть возможность для адекватного ответа», – заключил депутат.

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