Путин: Потенциал роста в лесной отрасли есть, надо помочь выстроить логистические потоки

Потенциал роста в лесной отрасли есть, надо помочь бизнесу справиться с вызовами, с которыми он столкнулся, в том числе выстроить логистические потоки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Очевидно, что при современном подходе отрасль имеет резервы, хороший потенциал для долгосрочного роста. Вместе с тем в прошлом году отечественные лесопромышленники столкнулись с серьезными вызовами, ухудшилась в целом мировая конъюнктура рынка деревообработки, это, пожалуй, самая главная причина. И, как мы знаем, европейский рынок закрылся для наших компаний. В итоге все это привело к снижению производства в отрасли», – передает РИА «Новости» слова Путина на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса.

Глава государства подчеркнул, что необходимо поддержать предприятия и помочь бизнесу выстроить логистические потоки.

«Необходимо, безусловно, поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе. Безусловно, нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами», – отметил Путин и добавил, что рассчитывает услышать предложения на этот счет.

Ранее Путин призвал преодолевать иностранную зависимость в лесопромышленной отрасли.

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