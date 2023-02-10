 

“Положили в больницу”: У исколотого Киркорова отнялась одна нога

10.02.2023, 15:44, Разное
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Не так давно поп-король отечественной эстрады предстал перед публикой в новом образе: россияне отметили, что он похудел, помолодел и сбросил лет 20 точно! Некоторые даже стали подозревать его в уколах красоты или пластике, хотя сам артист подобные слухи не комментирует. Нельзя также не заметить, что после череды прошлогодних скандалов Филипп Киркоров выглядит отдохнувшим и полным сил.

Однако о его 90-летнем отце такого не скажешь. Его продолжают преследовать новые болячки, встречи с врачами и пастельный режим. К примеру, вчера СМИ облетела новость о том, что к Бедросу Филипповичу приехала скорая из-за того, что он почувствовал себя плохо. Отмечалось, что престарелому эстрадному артисту тяжело дышать, а его давление упало.

На связь с журналистами вышел друг отца Филиппа Киркорова, который подтвердил, что к нему действительно приезжали врачи. Однако, по словам приятеля, проблемы со здоровьем у родственника поп-короля начались еще когда он был в Адлере. Тогда у 90-летнего певца стали отекать ноги, а передвигаться он мог с трудом.

В конце концов, пишет Пятый канал, к Бедросу Филипповичу приехал доктор и поставил уколы. Однако лучше ему не стало: друг рассказал, что у исколотого артиста отнялась одна нога.

“Положили его в больницу в Адлере, там он пролежал около месяца”, – поведал приятель.

А потом уже дома под присмотром сиделки отца Филиппа Киркорова и настигла проблема с дыханием, после чего медики разглядели в его легком жидкость.


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