 

Верховный суд подтвердил право школ выгонять детей, чьи родители не платят добровольные взносы

10.02.2023, 15:33, Разное
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Верховный суд рассмотрел дело об изгнании из школы 15-летнего жителя Ивановской области. Директор школы подписала бумаги об «исключении с волчьим билетом», поскольку родители подростка задолжали учебном заведению свыше 10 тысяч рублей.по добровольным взносам.

Родители ребёнка исходили из того, что добровольные взносы якобы необязательны к оплате, однако дирекция школы требовала от них «платить как все и не выпендриваться». Одноклассники покрепче по просьбе завуча даже пытались выбить деньги у ученика силой, однако оказалось, что он не берёт в школу наличные. В результате подростку запретили ходить на занятия, а через неделю исключили из школы за непосещаемость. Ещё спустя неделю он получил заказным письмом обещанный волчий билет.

Суд постановил: добровольность взноса не означает, что его можно не платить. Отказываясь добровольно внести деньги, родители поставили школу в затруднительное финансовое положение, не помогли нуждающимся, подали плохой пример сыну и в целом сыграли против экономического потенциала Родины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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