Под завалами два подъезда

Из-за взрыва газа в новосибирской пятиэтажке погибли 12 человек, дом восстанавливать «нецелесообразно».

12 человек погибли, семеро в больницах, восемь жителей разрушенных подъездов не выходят на связь после взрыва бытового газа в многоэтажке Новосибирска. Данные на вечер 9 февраля.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Прилетевший на место трагедии министр МЧС РФ Александр Куренков сказал журналистам, что мало надежды найти живых людей под раскаленными развалинами. Спасатели тем не менее продолжают работу.

Жители многоэтажки жаловались на сильный запах газа за день до трагедии. Пока непонятно, принимались ли по жалобам какие-то меры.

В Новосибирске хорошо развито центральное теплоснабжение от крупных ТЭЦ. Старая «панелька» по улице Линейной, 39, не была исключением. А сжиженный газ был подведен к дому лишь для кухонных нужд. Он и рванул.

Новосибирские журналисты с трудом разобрались, кто отвечает за газоснабжение дома. Выяснилось, что это две небольшие организации — «Новосибирскоблгаз» поставляет абонентам сжиженное топливо, а обслуживанием сетей и оборудования занимается по какой-то причине иногородняя организация — «Газпром Газораспределение Томск». Всего же на сайте городской жилищной инспекции Новосибирска зарегистрировано 96 юридических лиц, так или иначе легально занимающихся газоснабжением жилого сектора.

При этом неведомо, сколько фальшивых «газовиков» постоянно ходят по квартирам новосибирцев и втридорога предлагают услуги по замене счетчиков, газовых плит, подводящих шлангов. Показывают правдоподобные документы. Запугивают жильцов, что если срочно не заменить оборудование, то газ обязательно взорвется.

Незадолго до трагедии мошенники меняли шланги в нескольких квартирах на Линейной, 39. Двое из них попали на видеокамеры подъездов и сейчас их без особого труда задержала полиция.

Но это после трагедии. А до этого никто не реагировал на неоднократные обращения сотрудников «Новосибирскоблгаза», ловивших за руку преступных «конкурентов». Руководство областного МВД не находило в действиях самозванцев состава преступления.

Трагедией в Новосибирске, так похожей на десятки подобных трагедий, прокатившихся по стране, почему-то заинтересовался президент Путин. Выразил соболезнования и пообещал взять дело на особый контроль. Но что-то подсказывает, что невозможно навести порядок локально, если он подорван фундаментально.

Ирина Самахова,

Новосибирск

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