В тренде маникюр в технике аэрографии: идеи, как обыграть эту тенденцию на ногтях, не выходя за рамки своего стиля

Техника аэрографии в этом году является доминирующей в нейл-арте, и это заслуженно. Маникюр в этом стиле появился в 90-х годах прошлого века и сегодня снова поднялся на вершину моды. Есть много идей, основанных на новом тренде, и, если вы не знаете, как обыграть и какой вариант выбрать с целью выгодно подчеркнуть образ в целом, обратите внимание на идеи, представленные ниже.

Контуры

Очень привлекательно и стильно смотрятся ногти, оформленные контурами темных цветов, плавно переходящих к светлым, находящимся в центре. Техника аэрографии предусматривает плавный переход от одного цвета к другому и с размытыми границами, и данный вариант полностью соответствует концепции. Его преимуществом является то, что вы сможете продемонстрировать красоту формы ногтей. Выберите ту, которая вам больше всего импонирует, а также цвета, которые вам кажутся наиболее подходящими для вашего наряда и внешности в целом (например, вы можете подбирать оттенки под цвет глаз или волос). Светлый оттенок посередине станет ярким бликом, который привлечет внимание и вызовет восхищение у всех, кто увидит ваш маникюр.

Трафареты

Стильно и эффектно смотрится маникюр с трафаретами, который можно выполнить самостоятельно. В процессе используют пневматический инструмент, который распыляет лак, не оставляя четких краев. Вы можете обойтись без инструмента, соединив несколько лаков воедино. Это займет чуть больше времени, поскольку техника аэрографии состоит из нескольких процессов, но результат будет потрясающим. К примеру, вы можете использовать красивые трафареты на не менее привлекательной основе, и это будет просто потрясающе.

Рисунки

Эта идея потребует от вас творческих проявлений. Вы можете выбрать любой рисунок или узор по своему вкусу и нанести его на ногти. Выбор цветов и сочетаний также за вами, поэтому можете остановиться на определенном варианте или импровизировать. Сегодня мода настолько демократична, что есть возможность испробовать разные варианты на двух руках. Вы можете нарисовать оригинальный рисунок на каждом ногте, и все они будут отличаться друг от друга. Можно выбрать определенную концепцию или рисунок сделать повторяющимся, а цвета и оттенки разными на всех пальцах. То есть у вас есть возможность проявить фантазию, поэтому действуйте.

Бусины и стразы

Очень стильно и нарядно смотрятся ногти со стразами. В этом году подобного вида украшения снова в моде, поэтому вы можете выбирать любое на свой вкус. Красивая основа, покрывающая ногтевую пластину и акцент в виде стразы или бусинки (можно прикрепить не одно, а несколько украшений) однозначно сделают ваш маникюр праздничным, даже если вы планируете его использовать в качестве повседневного.

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Кстати, в этом также есть свой плюс, поскольку все вокруг будут думать, что вы посетили торжественное и важное для себя мероприятие или планируете его посетить, поэтому подготовились. Вам это может поднять настроение, поскольку ожидания — это надежда на лучшее, а надежды всегда помогают добиться желаемого.

Градиент

Маникюр в стиле омбре также снова в тренде, хотя, по сути, никогда из моды и не выходил, если выполнен качественно и со вкусом. Техника аэрографии является своего рода концепцией и усовершенствованием градиента, поскольку она делает его еще более изысканным и привлекательным. Вы можете выбрать любой из вариантов, а именно переход к темному к срезу ногтя, или, наоборот, можно сделать вертикальный градиент, и это визуально сделает ногти уже и длиннее (если вы мечтаете именно об этой форме).

Отличной идеей будет использовать градиент в качестве акцента, покрыв им не все ногти или не весь ноготь, а его часть. Цвет также выбирается по вашему усмотрению, оригинально сочетать можно оттенки одной цветовой гаммы или использовать сочетания разных цветов, переходящих от одного к другому.

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Френч

Как уже стало понятно, техника аэрографии может использоваться для любых вариантов, и френч не является исключением. Используйте тренд для оформления кончиков, это будет выглядеть очень мило, нежно и стильно. Есть иной вариант, а именно сделать перевернутый французский маникюр и оформить верхнюю часть ногтевой пластины, что также будет смотреться стильно и привлекательно.

Акварель

Если вы любите множество сочетаний разных цветов, а также предпочитаете яркий маникюр, остановите выбор на этом варианте. Акварель смотрится очень нарядно, ее преимуществом является и то, что вы можете выбрать одежду разных цветов, в любом случае она будет гармонично смотреться с маникюром. Как уже было сказано, вы также можете не менять стиль, а использовать этот универсальный вариант.

Матовый

Аэрография необязательно подразумевает глянцевое покрытие, не менее привлекательно смотрятся матовые переходы. Выберите нежные цвета (например, розовый и голубой или салатовый) и сочетайте их между собой. Такой маникюр также наверняка понравится вам и произведет очень хорошее впечатление на окружающих.