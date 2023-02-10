 

Ретро, оверсайз и бомберы: кожаные куртки, в которых легко произвести неизгладимое впечатление

10.02.2023, 14:50, Разное
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Кожаные куртки уверенно входят в моду и станут вещью мастхэв предстоящей весной. Помимо классических косух, дизайнеры предлагают широкий ассортимент разных фасонов на любой вкус. Рассматриваем наиболее актуальные варианты.

В стиле ретро

Стилисты призывают не стесняться, а оправляться в секонд-хенды для поиска эксклюзивной кожаной куртки. Не бойтесь, что увидите экземпляры, которым несколько десятков лет, поскольку тренд ретро сегодня в моде.

На какие изделия обращать внимание? Например, на те, которые с цифрами и надписями. Кто помнит девяностые годы, тот понимает, о чем идет речь. Например, на спине может быть написан порядковый номер, как у спортсменов на форме. Или надпись (обычно название бренда) может располагаться на куртке спереди посередине, с разрывом в районе молнии. По-прежнему в моде и куртки в байкерском стиле.

Состаренные

Есть еще один актуальный дизайн: когда куртка выглядит так, будто немного выцвела и местами облупилась. Такие состаренные куртки можно найти и в секонд-хендах, и в бутиках, где продают новую одежду. Можете выбрать вариант, который лично вам больше по душе.

А если в наличии у вас уже есть кожаная куртка в хорошем состоянии, но устаревшего дизайна, то вы можете искусственно ее состарить в домашних условиях. Для этого следует создать локальные потертости с помощью предмета с шероховатой поверхностью. Но не переборщите, чтобы не образовались дырки.

Оверсайз

Стиль оверсайз вошел в моду в период пандемии и до сих пор не сдает своих лидирующих позиций. В связи с этим вы вполне можете присмотреться к кожаным курткам на пару размеров больше. В таких изделиях вы точно не замерзнете в холодную погоду. Сочетайте объемную кожаную куртку с облегающим низом: например, с легинсами или джинсами скинни.

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Бомберы

Так называется короткая куртка на молнии с вставками в виде резинок на поясе и на манжетах. Сегодня в ассортименте представлены кожаные куртки-бомберы (в классической версии их изготавливают из сатина, футера или неопрена).

Такая верхняя одежда прекрасно интегрируется в стиль кэжуал или спортивный. Сочетайте кожаный бомбер с джинсами и кроссовками для повседневной носки.

Ярких цветов

Мы привыкли рассматривать кожаные изделия в черном, коричневом и максимум бордовом цвете. Однако в этом году рекомендуется отойти от привычных стереотипов. Весьма актуальными являются кожаные куртки ярких и насыщенных оттенков. Например, это может быть желтый, зеленый, оранжевый, розовый и т. д.


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