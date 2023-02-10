 

США провели учебный пуск МБР Minuteman III

10.02.2023, 14:25, Новости дня
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США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы космических сил «Ванденберг».

По сообщению базы, ВВС США 9 февраля в 23.01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10.01 по Москве)  произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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