США провели учебный пуск МБР Minuteman III

США в четверг вечером по местному времени провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, говорится в сообщении базы космических сил «Ванденберг».

По сообщению базы, ВВС США 9 февраля в 23.01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10.01 по Москве) произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, оснащенной испытательной боеголовкой, с базы в Калифорнии, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

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