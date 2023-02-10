Политика: Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы на сегодня шансы России?

Глава МИДа Сергей Лавров завершил в четверг свое уже второе за месяц турне по Африке, последней точкой в котором стал Хартум, столица Судана. До этого он посетил столицы Мали и Мавритании – Бамако и Нуакшот.

В Хартуме гостя принимал не только его коллега Али ас-Садыком Али, но и глава государства – председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Аль-Бурхан подтвердил свое желание участвовать в саммите Россия – Африка, который намечен на лето в Петербурге, объявил Лавров по итогам переговоров.

Что касается соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Судана, заключенного между странами два года назад, то оно «находится в процессе ратификации», уточнил министр. Москва также ценит интерес Хартума к российским инвестициям, компании из нашей страны рассматривают дополнительные возможности для их реализации, добавил он.

Как полагает военный переводчик, африканист Андрей Есипов, вероятность того, что база на Красном море наконец появится, сохраняется, но пока со стороны Хартума нет четкого ответа. «Дело в том, что в Судане с момента военного переворота обстановка так и не «устаканилась», режим очень шаткий. Именно по этой причине так затянулся вопрос с базой. Там до сих пор вопросы власти решают не политические партии, а человек с ружьем, иначе говоря – офицерский корпус. Но и внутри вооруженных сил действуют и условно прозападные силы, и антизападные. Есть офицеры, которые обучались в странах НАТО, а есть те, кто учился у нас», – отметил эксперт.

«Впрочем, в нашем МИДе работают профессионалы, – я уверен, что они смогут найти комбинации, схемы, которые в любом случае заинтересуют Хартум. Может я скажу грубовато, но торговля суверенитетом в этом регионе считается нормой. За то, чтобы пустить иностранных военных на свою территорию, суданцы постараются максимально что-то выторговать. Скажем, поставки оружия или нашей военной техники. Еще зерно им очень нужно – страна-то засушливая», – напомнил Есипов.

По ком звонит «будильник» в джунглях

Бывший заместитель директора департамента Африки МИД России, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор ВШЭ Андрей Бакланов надеется, что визит Лаврова все же приблизил момент реализации соглашения 2020 года.

«По-настоящему у нас пока твердо стоит нога на Ближнем Востоке только в одном месте – порт Тартус, Сирия. Этого мало. Помимо влияния на Африку, следует учитывать, что в ближайшие десятилетия нас ожидает жесткое соперничество держав за обладание и использование океанических пространств. В частности, за добычу там полезных ископаемых. Вот-вот это соперничество начнется. И тогда понадобятся «точки подскока». И база в Судане окажется исключительно важна – для оперативного контроля за Индийским океаном», – предполагает Бакланов.

Выступая в Судане, Лавров также отметил, что слышал о визите пяти или шести западных дипломатов, включая представителей Евросоюза, в Африку в период его визита в Мавританию. «Такое впечатление, что они преследуют нас по следам, – продолжил он. – Когда мы были с визитом в Южно-Африканской Республике, уже на следующий день туда приехала большая команда западных представителей, включая Борреля, который ради этого случая покинул «цветущий сад» и отправился в то, что он называет джунглями, для того чтобы внести разлад в наши отношения с африканскими друзьями».

Действительно, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Преторию в конце января, сразу Лаврова, совершавшего свое первое турне. Боррель призвал ЮАР «объединить усилия» для «защиты существующего миропорядка». По его словам, конфликт в Украине должен стать «звонком будильника, который заставит все одинаково мыслящие (с Брюсселем и Вашингтоном, – примечание ТАСС) страны преодолеть существующие разногласия». Он пообещал, что ЕС будет в этих условиях «создавать новые альянсы», в том числе со странами Африки.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки отклонили требования объявить бойкот Россию. Напротив, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались зоной влияния Парижа. Так, в прошлом году французских военных попросили убраться из Мали и Центрально-Африканской Республики. А в январе этого года в Буркина-Фасо после очередного военного переворота тоже пришли к выводу, что чужие войска на своей территории им не нужны, и дали французам месяц, чтобы упаковать пожитки.

Предсказание Киева не сбылось

Визиты представителей Запада не окажут влияния на отношения Москвы с африканскими партнерами, сообщил Лавров в Судане. Однако, по его словам, тот факт, что западные коллеги «с таким упорством, таким нахрапом» чуть ли не еженедельно ездят по всему миру, требуя осуждения России, говорит «о некоторых вещах». «Если они так стараются, значит, они чувствуют, что они не правы и надо постоянно напоминать всем государствам разных континентов о том, что требуется от них выступать с антироссийских позиций», – подчеркнул министр.

Богатая природными ресурсами Африка снова становится ареной противостояния Москвы и Запада, пишет по этому поводу арабская газета Asharq Al-Awsat (цитата по ИНОСМИ.ру). Издание приводит пример: хотя визит Лаврова в Нуакшот был давно объявлен, – кстати, это был первый визит гостя такого уровня из Москвы с 1964 года, с момента установления дипотношений, ровно за сутки до этого в Мавритании высадился десант из Евросоюза. Это была европейская миссия по вопросам безопасности, прибывшая для встречи с министром обороны Ханенной Ульд Сиди. По мнению издания, Мавритания слывет «единственным надежным партнером» НАТО в Западной Африке, а Евросоюз считает ее «ключевым союзником».

Стоит также напомнить предсказание, которое активно тиражировала украинская пресса после первого визита Лаврова в Африку. Как утверждало издание «Гордон» (заблокировано в РФ), Гана и Мавритания недовольны присутствием ЧВК «Вагнера» в регионе, поэтому не факт, что президент Мавритании примет московского гостя. В той же публикации глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил: «Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открываются двери и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте», – говорил Кулеба.

Однако президент Мавритании Мохамед ульд Газвани не только принял Лаврова, но и подтвердил намерение воспользоваться приглашением президента Владимира Путина и тоже приехать на саммит Россия – Африка. Лавров в ходе беседы проинформировал президента Мавритании о шагах Москвы для недопущения обвала глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

«Украинская сторона выдала желаемое за действительное, – отмечает Есипов. – Мавритания тоже хочет получить противовес. Никто не хочет жить в однополярном мире. А все-таки авторитет нашей страны на Черном континенте сохранился, он просто так никуда не денется. Там есть свои трения, свои явные и подпольные, незаметные угрозы. Например, связанные с «Фронтом Полисарио». Для мавританцев было важно хотя бы даже узнать позицию РФ по каким-то пунктам, которые их волнуют. Они сознают, что Россия – великая держава».

В Мали днем ранее Лаврова также принимали на высшем уровне – он встретился с возглавляющим страну с 2021 года президентом переходного периода Мали полковником Ассими Гойтой и провел переговоры с министром иностранных дел Аблулайей Диопом. Бамако выступает против санкций в отношении с Россией в связи с конфликтом на Украине, сообщил по итогам министр.

«Мали не будет оправдываться за выбор партнера, который мы сделали», добавил Диоп и подтвердил, что Гойта будет участником саммита Россия – Африка. «Выбор вашего народа не устраивает французов. Они продолжают считать этот регион своей вотчиной, как американцы считают Южную Америку своим задним двором», – заметил Лавров.

Диоп выразил надежду, что Лавров запомнит этот визит и подарил гостю традиционный малийский меч. На это гость с улыбкой ответил, что будет держать меч под рукой и вручил коллеге картину с изображением здания МИДа России.

Кстати, Лавров, возглавляющий МИД с 2004 года, впервые посетил Мали. А символизма нашим отношениям добавляет тот факт, что посольство РФ в Бамако возглавляет дипломат с «говорящей фамилией» – это Игорь Громыко, внук Андрея Громыко, бессменного руководившего советским МИДом в 1950-80-е годы.

«У Москвы в Мали такой авторитет, его там не повредить никаким образом. вспоминает в интервью газете ВЗГЛЯД бывший посол СССР и РФ в Буркина-Фасо, Нигере и Мали, ведущий сотрудник института Африки РАН Евгений Корендясов. – Знаете, с чего начались наши отношения? Это были 1961-62 годы. Малийцы только что добились независимости и сразу потребовали от Франции вывести свою авиабазу из Бамако. Это не понравилось де Голлю и он объявил стране жесткую экономическую блокаду. У Мали нет выхода к морю, а французы перекрыли пути снабжения, которые вели через соседние Сенегал и Мавританию. В итоге по сути начался голод».

Дошло до того, что Советский Союз был вынужден поставлять керосин для нужд президентского дворца в Бамако – самолетами «Ил-2», добавляет Корендясов.

«Мы поставляли продукты для высшего эшелона управленцев в Бамако и в двух-трех крупных городах. Фактически спасли политическое руководство от голодной смерти. Для семей наших дипломатов также по воздуху везли картошку, макароны, соль и лук. Всех жителей накормить, конечно, было невозможно. Но, насколько возможно, привозили и раздавали обычным гражданам рис, сахар и соль. Тогда-то и началась наша дружба с Мали. Конечно, молодые малийцы об этом не знают, но коллективная историческая память сохраняется, а среди политиков – тем более», – убежден бывший посол.

«А с соседней Мавританией у нас всегда были открытые, теплые отношения, и, кстати, финансово более выгодные для нас, чем с Мали. У Мавритании был и выход к морю, и нефтяные промыслы. Может, кто-то и считает, что сейчас эта страна – поближе к Западу, чем другие соседние. Но ведь там живут туареги. Их так просто под пятку не загонишь. Это люди с гордостью, с достоинством», – добавил Корендясов.

Хотят заработать на конфликте Москвы и Запада

Надо учитывать, что обстановка в Мали остается опасной, напоминает Андрей Есипов. «На окраинах страны продолжаются бои с мятежниками, а в самом Бамако часто меняется власть. Вполне может случиться новый путч, после чего внешнеполитический курс полностью поменяется. На этом фоне, конечно, будет доказана эффективность действий наших силовиков, то это будет большой плюс для нашего престижа. Если нынешние власти, которые выгнали французов и сделали ставку на россиян, не смогут добиться спокойствия в стране, их тоже могут свергнуть. И тогда позиции РФ в стране сразу окажутся под вопросом», – предупреждает эксперт.

«Как и многие другие в Африке, политики в Мали играют на противоречиях великих держав, спекулируют на этом. кто больше, кто меньше, – сетует Корендясов. –

Малийцы иногда бежали к американцам, просили о чем-то, а если получали отказ, то бежали в Москву. И мы им строили те объекты, от которых в Вашингтоне отказывались.

В 60-е годы геополитические соображения стояли на первом плане, а экономическая целесообразность – на втором. потом, в середине 70-х мы спохватились, – что нельзя строить сотрудничество с односторонним движением. И тогда мы начали строить предприятия, – в частности, в Мали, – часть продукции которых шла на оплату их задолженности».

России теперь надо восстановить присутствие в тех точках Африки, откуда мы ушли в начале 90-х из-за нехватки денег, предлагает, в свою очередь, Бакланов. «Надо не только механически увеличивать штаты, но и увязывать это с задачами, которые уже поставлены перед нашей дипломатией. Скажем, через Египет мы решаем целый ряд логистических проблем на африканском континенте в целом. Значит, посольство в Каире должно обслуживать не только эту арабскую республику, но и решать транснациональные вопросы. Расширять, на мой взгляд, надо и посольство в Аддис-Абебе (Эфиопия), потому что нам расположена штаб-квартира Африканского союза.

Расширить штат посольств в странах Африки и Азии будет несложно, – благодаря тому, что штаты в странах Запада теперь сокращаются, отмечает профессор, но при этом следует помнить, что в многих странах Африки потребуются дополнительные расходы на обеспечение безопасности наших дипломатов, серьезная охрана.

«Вообще Африку условно можно разбить на суб-регионы, и с этой точки зрения усиливать посольства. Если брать Север, то это Марокко и, как я уже сказал, – Египет. Если брать Восточную и Юго-Восточную Африку, то особое внимание надо уделить Танзании. На Юге – ясно, что ЮАР. Но еще с точки зрения экономического сотрудничества очень важна Намибия. Что касается Западной Африки, то – Нигерия, в силу размеров этой страны и роли, которую она играет в этом суб-регионе. Нужно подготовить концепцию, в соответствии с которой в Африке появится ряд таких «суб-посольств», которые будут играть роль координирующего центра в своем суб-регионе», – призывает Бакланов.

Нынешний вояж Лаврова в Африку стал вторым за месяц, но третьим за полгода. Предыдущее турне состоялось в июле и включало Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В ходе январского визита Лавров посетил не только ЮАР, но и Анголу, Эсватини (бывший Свазиленд) и Эритрею. О том, что отношения Москвы с африканскими партнерами бурно развиваются, говорит и то, что 17-27 февраля недалеко от берегов Черного континента пройдут совместные военно-морских маневры России, ЮАР и Китая.

Ну а в пятницу Лавров уже не мог не быть в Москве, – ему предстояло поздравить здесь коллег с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника.

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