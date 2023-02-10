 

Шадаев объявил о скором введении обязательной двухфакторной аутентификации на «Госуслугах»

10.02.2023, 14:25, Новости дня
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На портале «Госуслуги» в скором времени станет обязательным дополнительный параметр аутентификации, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

На данный момент для доступа к «Госуслугам» достаточно логина и пароля, но этого уже мало, и обязательно нужно использовать второй фактор для авторизации, сообщил министр, передает РИА «Новости».

Глава ведомства пояснил, что программу начнут внедрять с 1 марта, после этого второй фактор будет вводиться как обязательный.

Вторым фактором может быть либо СМС-сообщение, либо дополнительная аутентификация, что позволит сделать сервис безопаснее для тех, кто использует простые пароли, и чьи аккаунты подвергаются атакам.

«Обязательным при авторизации он станет с 1 июня», – заключил Шадаев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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