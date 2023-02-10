 

“У меня же работа”: доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша

10.02.2023, 14:22, Разное
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Ставшая на днях
мамой второй раз Ольга Орлова уже показала несколько кадров с малышкой.
Новорожденную девочку назвали Аней, так как женщина хотела простое имя,
сочетающееся с отчеством Валерьевна. Старшего сына Орловой зовут Артем, он
старше своей сестренки на 20 лет.

Буквально за неделю
до родов Ольга пришла на интервью в ютуб-шоу “Алена, блин!”, где
вместе с ведущей поделилась всеми новостями. Гостья рассказала и об накладном
животе, который она якобы носила, и о родах в 45 лет, и о выходе на работу
после. Кстати, именно за эту деталь зацепились многие зрители.

Все дело в том,
что Ольга Орлова готовится оставить малыша уже через пару недель. Ведущая телепроекта
“Дом-2” отправится на съемочную площадку для записи нескольких
сюжетов. По словам Ольги, это никак не скажется на здоровье и состоянии
новорожденной.

“У меня же
работа не двенадцать часов в день”, — рассуждает новоиспеченная мамочка.

Поклонники
переживают, как Ольга будет справляться с гормонами после родов. Уже сейчас
каждая новость дается ей намного тяжелее. В своем микроблоге она поделилась
жуткой историей про животных. Доведенная до слез Ольга Орлова просила подписчиков
помочь бедным собачкам.


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