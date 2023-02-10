“У меня же работа”: доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша

Ставшая на днях

мамой второй раз Ольга Орлова уже показала несколько кадров с малышкой.

Новорожденную девочку назвали Аней, так как женщина хотела простое имя,

сочетающееся с отчеством Валерьевна. Старшего сына Орловой зовут Артем, он

старше своей сестренки на 20 лет.

Буквально за неделю

до родов Ольга пришла на интервью в ютуб-шоу “Алена, блин!”, где

вместе с ведущей поделилась всеми новостями. Гостья рассказала и об накладном

животе, который она якобы носила, и о родах в 45 лет, и о выходе на работу

после. Кстати, именно за эту деталь зацепились многие зрители.

Все дело в том,

что Ольга Орлова готовится оставить малыша уже через пару недель. Ведущая телепроекта

“Дом-2” отправится на съемочную площадку для записи нескольких

сюжетов. По словам Ольги, это никак не скажется на здоровье и состоянии

новорожденной.

“У меня же

работа не двенадцать часов в день”, — рассуждает новоиспеченная мамочка.

Поклонники

переживают, как Ольга будет справляться с гормонами после родов. Уже сейчас

каждая новость дается ей намного тяжелее. В своем микроблоге она поделилась

жуткой историей про животных. Доведенная до слез Ольга Орлова просила подписчиков

помочь бедным собачкам.