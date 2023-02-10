 

“Дал согласие”: Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации

10.02.2023, 13:07, Разное
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В начале января олимпийский чемпион угодил в больницу. Диагностировав пневмонию, грипп и сепсис, врачи положили его в реанимацию, подключив к ИВЛ и ЭКМО. На последнем аппарате Роман Костомаров пробыл около месяца, что, по данным СМИ, отразилось на его состоянии и привело к ампутации конечностей.

У фигуриста началось стремительное отмирание тканей, а из-за гангрены – некроз конечностей. Собственно, чтобы спасти его от смерти, медики приняли решение провести операцию. Так, он и потерял ноги, а точнее часть каждой. Ряд телеграм-каналов сообщают, что удалить пришлось левую стопу, а на правой якобы теперь нет пятки и нескольких пальцев.

Несмотря на опасения врачей, первую операцию Роман Костомаров перенес, передает телеканал “360”. Однако, возможно, это еще не конец. Сообщается, что спортсмен готовится к новой ампутации, правда, будет ли она, специалисты еще не решили.

“Дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста”, – пишет телеграм-канал “112”.

Дело в том, что сейчас у олимпийского чемпиона почернели руки – на данный момент поражены только пальцы, которые, к тому же, неактивны. Вместе с тем врачи до сих пор оценивают состояние Романа Костомарова как крайне тяжелое, а потому не решаются отключать его от ИВЛ.


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