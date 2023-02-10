 

“Сейчас не могу”: спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь

10.02.2023, 13:07, Разное
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В январе этого года
после продолжительной болезни из жизни ушла актриса Инна Чурикова. Для
родственников, коллег и поклонников новость стала большой неожиданностью. Все
верили, что Инна Михайловна справится. Однако, сердце женщины не выдержало.

Тяжелее всего
утрату переносит муж актрисы Глеб Панфилов. Вместе они прожили целую жизнь,
родили сына, сыграли огромное количество спектаклей и сделали мир “Ленкома”.
После похорон мужчина исчез из общественной жизни, не появлялся на публике и не
общался с журналистами.

На днях ему
все-таки удалось дозвониться одному из корреспондентов. Спрятавшийся от всех
муж Инны Чуриковой впервые почти на месяц вышел на связь. И хотя услышать
удалось всего пару слов, поклонники с облегчением вздохнули — Панфилову просто
нужно время.

“Сейчас не
могу, к сожалению. У меня довольно плотный график”, — коротко ответил муж
Инны Чуриковой.

Не выходит на
связь и единственный сын пары — Иван. Известно, что он живет не в России, но
прилетал на прощание с любимой мамой. Перед гробом женщины и муж, и сын опустились
на колени и не могли сдержать слез.


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