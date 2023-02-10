 

Еще один многомиллионный грант получит российская видеоигра “Смута”

10.02.2023, 12:20, Разное
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Российская видеоигра “Смута”, получит очередной грант от “Института развития интернета” (ИРИ). Об этом “Ведомостям” рассказал Алексей Гореславский (генеральный директор “Института развития интернета”).

Он не раскрыл сумму транша, но сказал, что она будет аналогична предыдущему. Разработчики “Смуты”, новосибирская “Киберия Нова”, ранее получили от ИРИ 260 миллионов рублей. Тогда заявлялось, что разработчики игры представили прототип версии и отчитались о том, как были использованы средства. Окончательная версия “Смуты”, скорее всего, появится к концу года.

Гореславский заявил, что если игра будет успешной, Институт развития Интернета продолжит оказывать ей финансовую поддержку. Например, они могут спонсировать создание нового контента. “Смута” будет распространяться на российских платформах. Один из источников утверждает, что игра скоро будет доступна на VK Play. “Смута” – это ролевая игра в жанре action RPG. Действие происходит в РФ как во времена Смуты, так и во времена польской интервенции.


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