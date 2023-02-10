Делаем необычные шторы из пуговиц, пробок и других ненужных вещей

Многие люди могут подумать, что повторное использование объектов и предоставление им другого применения — это странно или безвкусно. На самом деле, суть переработки материалов заключается в том, чтобы дать новую жизнь отслужившим свое вещам. Искусство переработки может превратить что-то скучное и несущественное в уникальный предмет, обладающий большой ценностью и полезностью.

Сделайте самые необычные шторы

Все, что требует усилий, приобретает большую ценность. Выполнение этого вида рукоделия, независимо от ваших навыков или знаний, может превратить простую занавеску в объект, который понравится всем. Однако важно знать, как выбирать материалы, с которыми вы будете работать.

Вариантов для создания вашей идеальной шторы из ненужных вещей может быть бесконечное количество, так как это волшебство вторичной переработки. Выбор материалов всегда зависит от пространства, где они будут полезны, а также от критериев функциональности и целесообразности. Например, если у нас есть маленькие дети, не стоит делать занавеску из мелких деталей, которая будет находиться в пределах их досягаемости.

Бамбук

Начнем с того, что сделать собственную штору из бамбуковых стеблей может быть очень элегантной и утонченной идеей. Бамбук создает в доме экзотическую атмомферу, к тому же, это природный материал, безвредный для здоровья.

Вы просто должны иметь в виду, что этот тип занавеса издает своеобразный звук при движении, когда стебли ударяются друг о друга. Кому-то это покажется приятным, однако для других, возможно, будет раздражающим моментом. Штора из переработанного бамбука может помочь разделить большие пространства и создать отдельные зоны.

Также такой занавес может обеспечить тень, где это необходимо в доме. Что-то более сложное и трудоемкое – это изготовление рулонной шторы из бамбука. Это очень хороший вариант для рассмотрения, но он требует более сложного процесса. Зато такую штору можно буде потом поднимать и опускать, что очень удобно и практично.

Пробки для бутылок

Если вы хотите придать своему дому или патио веселый и непринужденный вид, лучшим решением будет занавеска из пробок или крышек от пластиковых бутылок. Этот вариант также способствует сохранению окружающей среды и заставляет вас осознать важность переработки этого материала. Самая большая сложность изготовления такой шторы заключается в том, чтобы найти достаточно материала. Вам понадобятся сотни крышек, к их сбору можно подключить всю семью.

Заранее нарисуйте план шторы и оцените, сколько нужно будет крышек какого цвета. Можно при желании создать занавески с самыми причудливыми узорами. Зная план заранее, вы бы могли сосредоточить свои усилия на сборе нужных крышек, а не хранить те, что вам не нужны. Процесс создания шторы очень прост — проткнуть отверстия в крышках горячим шилом, нанизать на веревки и повесить.

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Кофейные капсулы

Для семей, которые потребляют кофе в капсулах, есть хорошая идея переработать все эти маленькие одноразовые контейнеры. С помощью капроновой нити и крепкого клея можно создать полоски небольшой занавески, отделяющей, например, кухню от гостиной.

Если вам удастся терпеливо собрать все необходимые вам капсулы, вы сможете создать какой-нибудь узор или изображение из разных цветов этих контейнеров. Это определенно станет сюрпризом для ваших гостей, наверняка многие захотят повторить у себя вашу идею.

Другие идеи для штор из переработанных материалов

Наконец, если вы хотите еще больше украсить свой дом и придать ему индивидуальности, вы можете использовать материалы, которые имеют прямое отношение к вашей личности или интересам. Сделайте шторы из пуговиц, пробок от винных бутылок, крышек от газированных напитков, компакт-дисков, обрезков ткани или даже разноцветных веревок.

Любой переработанный материал, который не токсичен и находится в хорошем состоянии, может быть использован для создания очаровательной и уникальной шторы. Вы никогда не найдете такую в магазинах. Итак, какая идея вам больше всего нравится? Выберите для себя подходящую и приступайте к работе. Подключайте всю семью и проводите время весело и с пользой.