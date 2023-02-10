 

Спикер МИД Китая Нин призвал США ответить за причастность ко взрывам на «Северных потоках»

10.02.2023, 11:55, Новости дня
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Правительство США должно нести ответственность за причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», если это дело «их рук», сообщила спикер МИД Китая Мао Нин.

По ее словам, в случае, если расследование подтверждает тот факт, что США причастны к взрывам на «Северных потоках», с этим нельзя просто так смириться, за такие действия необходимо понести ответственность, передает ТАСС.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

Тем не менее, в архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, что может свидетельствовать о причастности США к взрывам на «Северном потоке».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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