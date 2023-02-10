 

Борисов: Два центра серийного производства спутников появятся в России

10.02.2023, 11:55, Новости дня
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Один из центров серийного спутникостроения появится в РФ на базе красноярского ИСС Решетнева, второй – в подмосковном НПО Лавочкина, сообщил Новости гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

По его словам, будет выстраиваться два центра серийного производства спутников: в ИСС имени Решетнева (телекоммуникационное направление) и, наверное, в НПО имени Лавочкина (направление дистанционного зондирования Земли и научный космос), передает РИА «Новости».

По словам Борисова, Россия к 2025 году должна выйти на серийное производство спутников и делать порядка 250 аппаратов в год, а к 2030-му – на спутник в день.

По его словам, в рамках перехода на серийное производство холдинг «Российские космические системы» (РКС) должен разработать канонический ряд унифицированной аппаратуры для спутников.

«Выработка научно-технической политики по всем направлениям – от строения спутников до пилотируемой космонавтики – то, чем мы занимаемся с момента моего прихода в Роскосмос» … Думаю, в ближайший квартал закончим», – сказал гендиректор.

Ранее Борисов заявил, что Россия к 2030 году должна иметь группировку минимум тысячу аппаратов связи, дистанционного зондирования Земли, метеорологических и навигационных, при этом сейчас у РФ около 200 спутников на орбите, а для того, чтобы добиться необходимого роста, нужно производить по 250, а ближе к 2030 году по 300–350 аппаратов в год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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