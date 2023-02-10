“Сладкая нега”: изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру

57-летняя телеведущая

Первого канала Екатерина Андреева любит путешествовать. Плотный график не

помеха отдыху и знакомству с миром, поэтому женщина старается выбирать

необычные места и новые приключения. Сейчас звезда отправилась в теплую страну,

чтобы насладиться солнцем и хорошей погодой.

Андреева старается

регулярно выкладывать фотографии из путешествий. Так поклонники видят ее

настоящую жизнь. На экране Екатерина серьезная, строгая, с убранными волосами и

в классическом костюме. Для поездок же Андреева выбирает простые, но эффектные

расслабленные образы. На отдыхе же она превращается в легкую и воздушную женщину,

которая не стесняется демонстрировать голое тело на камеру.

Так, на новом

кадре Екатерина Андреева засветила шею и откровенное декольте. Она поставила кожу

под солнце, чтобы поймать его лучи. Изогнувшая ведущая прикрыла глаза, то ли от

яркости, то ли от удовольствия. Под фотографией ведущая принялась литературным

языком описывать закат.

“Сладкая

нега послеполуденного дня”, — подписала фото звезда Первого канала.

“Какая

милашка”, “Здорово”, “Такая хорошая”, — пишут поклонники

в комментариях.