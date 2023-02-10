 

“Сладкая нега”: изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру

10.02.2023, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

57-летняя телеведущая
Первого канала Екатерина Андреева любит путешествовать. Плотный график не
помеха отдыху и знакомству с миром, поэтому женщина старается выбирать
необычные места и новые приключения. Сейчас звезда отправилась в теплую страну,
чтобы насладиться солнцем и хорошей погодой.

Андреева старается
регулярно выкладывать фотографии из путешествий. Так поклонники видят ее
настоящую жизнь. На экране Екатерина серьезная, строгая, с убранными волосами и
в классическом костюме. Для поездок же Андреева выбирает простые, но эффектные
расслабленные образы. На отдыхе же она превращается в легкую и воздушную женщину,
которая не стесняется демонстрировать голое тело на камеру.

Так, на новом
кадре Екатерина Андреева засветила шею и откровенное декольте. Она поставила кожу
под солнце, чтобы поймать его лучи. Изогнувшая ведущая прикрыла глаза, то ли от
яркости, то ли от удовольствия. Под фотографией ведущая принялась литературным
языком описывать закат.

“Сладкая
нега послеполуденного дня”, — подписала фото звезда Первого канала.

“Какая
милашка”, “Здорово”, “Такая хорошая”, — пишут поклонники
в комментариях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.22 / Словения ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

17.05.22 / Латвия предложила НАТО создать противоракетный щит над Прибалтикой

20.05.21 / Фильтры и штора в ванной: 10 вещей в доме, которые следует менять каждый год

16.01.22 / «Волки и лжецы»

23.10.20 / Сухогруз побывал в прошлом, где пережил нападение пиратов

05.12.20 / В РПЦ объявили о создании первого православного языка программирования

19.03.22 / Чай поможет избавиться от перхоти: домашние средства для здоровых волос

25.01.22 / Для стабилизации курса рубля часть валютных вкладов россиян будет конвертирована

22.02.22 / В «Пусть говорят» заявили о встречах Абдулова с незаконнорожденным ребенком в его доме

02.05.21 / Военная разведка говорит, что китайские оружейные технологии быстро развиваются, в то время как Россия отстает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика