Новый контракт Дзюбы с «Локомотивом» устанавливает строгие санкции за игру рукой

Футболист Артём Дзюба рассказал об условиях контракта, который он заключил с ФК «Локомотив».

Помимо стандартных условий, в нём есть пункт о крупных денежных взысканиях за игру рукой и видеотрансляцию процесса подготовки к соревнованиям.

Дзюба рассказал, что за такие действия его могут ожидать штрафы в размере от 10 до 35% от общей суммы контракта. Наказания предусмотрены за прикосновение к мячу рукой во время соревнований и тренировки, а также «иные способы нарушать правила при помощи рук». Для того, чтобы условия контракта соблюдались днём и ночью, «Локомотив» представил к своему форварду специальную сотрудницу-агента. 22-летняя Анжелика Лакшерина рассказала, легко ли работать со звездой российского футбола.

– Конечно, спортсмены – мужчины своенравные, – рассказывает она. – Волка ноги кормят, футболиста тоже. Руками деньги можно терять. Мужчина, и особенно футболист, должен пользоваться совсем другими частями тела. На поле за этим будут следить арбитры, а в остальное время – я. Даже не сомневайтесь, у Артёмки не будет ни малейшего желания сделать что-то запрещённое контрактом.

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