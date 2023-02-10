 

Новак не исключает сокращения добычи нефти в России из-за потолка цен

10.02.2023, 11:01, Разное
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что риск сокращения добычи нефти в РФ из-за снижения цен в связи с установкой потолка цен на российское сырье со стороны ЕС и G7 сохраняется. Правительство оценит его в ближайшее время.

В конце прошлого года Новак заявил, что РФ из-за предельных цен на нефть ЕС и G7 и ответного запрета на поставки ниже потолка готова снизить добычу нефти на 5-7 процентов, до 500-700 000 баррелей в день. “Да, есть риски для сокращения добычи. Они будут оценены в ближайшем будущем”, – заявил чиновник.
В январе добыча в РФ была на уровне декабря, 9,8-9,9 млн баррелей в день. В феврале она все еще находится на этом уровне. Новак заявил, что добыча и экспорт нефти остаются стабильными, несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и потолок цен.

Нефтяные санкции Запада начали действовать с 5 декабря. Европейский союз прекратил принимать российскую нефть по морю, а Австралия, ЕС и “Большая семерка” ввели ценовое ограничение в 60 долларов на морские перевозки. Более дорогая нефть не может быть перевезена или застрахована.

Президент РФ издал указ о запрете поставок нефти в другие страны, если они прямо или косвенно применяют механизм ограничения цен (так называемый “потолок”). Российский ответ заработал с 1 февраля, пишет РИА Новости.


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