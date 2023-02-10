Полицейские задержали причастного к похищению экс-депутата Госдумы Горячева в 1997 году

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности в похищению российского предпринимателя и политика в 1997 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники угрозыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика Марка Горячева, который впоследствии был убит, передает ТАСС.

Бизнесмен, председатель концерна «Горячев», экс-депутат Госдумы первого созыва Марк Горячев был похищен в марте 1997 года. С того времени предпринимателя никто не видел. По некоторым данным, у Горячева были проблемы с возвращением кредитов.

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