 

Путин поблагодарил сорвавших план Запада изолировать Россию дипломатов

10.02.2023, 10:35, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность дипломатическим работникам за срыв планов Запада по изоляции страны.

В телеграмме российского лидера на сайте Кремля отмечаются усилия представителей дипведомств, в том числе по активизации сотрудничества с большинством членов мирового сообщества – государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, Путин назвал поддержку соотечественников за рубежом, а также бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку основополагающими приоритетами российской дипломатии.

Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах РФ за их работу в условиях невероятного напряжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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