 

Постоянная прописка: что важно знать

10.02.2023, 10:27, Разное
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Согласно российскому законодательству, регистрация по месту жительства либо пребывания является обязательной процедурой, открывающей широкий доступ к государственным услугам. В народе два этих явления еще называют постоянной и, соответственно, временной пропиской.

Важно понимать, что отсутствие необходимого штампа в паспорте влечет за собой административное наказание в виде штрафа. Как пояснили юристы, если человек в случае переезда не регистрируется по новому адресу в течение 90 дней, то он рискует получить штраф в размере от трех до пяти тысяч в Москве и Санкт-Петербурге и от двух до трех тысяч в остальных субъектах федерации.

Меж тем, прописка не требуется при перемещении внутри одного региона. Аналогичное правило распространяется и на Москву с Подмосковьем, а также Петербург с Ленинградской областью. Кстати, в качестве места для регистрации в ряде случаев подойдет и дача. А вот в апартаментах прописаться на постоянной основе не получится – они относятся к нежилым помещениям. Регистрация по месту пребывания допускается.

Самый главный страх собственника квартиры – гражданин после регистрации отберет недвижимость. К счастью, это лишь миф, прочно укоренившийся в сознании народа. Приписанный человек может пользоваться жильем и, соответственно, оплачивать услуги ЖКХ. Исключение составляет наличие детей до 14 лет – их можно прописать даже без согласования с владельцем.

Однако если гражданин фактически не проживает в доме, то выписать его можно через суд или в ряде случаев через МФЦ. Собственникам при этом важно помнить, что за фиктивную регистрацию закон устанавливает уголовную ответственность от крупного штрафа (100-500 тысяч рублей) до лишения свободы.


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