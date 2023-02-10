 

“Мегера”: Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой

10.02.2023, 10:27, Разное
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51-летняя Лера
Кудрявцева в кадре всегда собрана и сдержана. За этой уверенностью стоит долгая
подготовка, оттачивания текста и сценария до блеска. В таком напряжении нервы выдерживают
не у всех, поэтому эмоции Леры тоже пошли через край.

Коллеги по одному
из проектов засняли истерику Кудрявцевой на видео. По неизвестной причине
разгневанная ведущая спорила с одним из редакторов. Конечно, увидев камеру она
заулыбалась, а потом и вовсе выложила это видео к себе на страничку.

“Иногда я
просто мегера. Нет… Не иногда. Общий фон нервный”, — подписала видео
скандалящая Лера Кудрявцева.

Для ведущей один
из способов сбросить стресс — это новые яркие эмоции. Например, иногда она
ездит пострелять в тир, чтобы снять напряжение. Лере не удалось привить к себе
любовь к спорту или йоге, поэтому она выбрала нетипичный способ работы с
эмоциями.

“Вовремя мы
расстались”, — ответил Сергей Лазарев на видео Леры Кудрявцевой из тира.

Бывшие
возлюбленные часто шутят друг над другом в Сети. Сергей саркастично отвечает на
видео и фото Леры. Та же, в свою очередь, припоминает ему старые грешки.
Поклонники любят смотреть на перепалки Кудрявцевой и Лазарева.


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