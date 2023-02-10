“Мегера”: Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой

51-летняя Лера

Кудрявцева в кадре всегда собрана и сдержана. За этой уверенностью стоит долгая

подготовка, оттачивания текста и сценария до блеска. В таком напряжении нервы выдерживают

не у всех, поэтому эмоции Леры тоже пошли через край.

Коллеги по одному

из проектов засняли истерику Кудрявцевой на видео. По неизвестной причине

разгневанная ведущая спорила с одним из редакторов. Конечно, увидев камеру она

заулыбалась, а потом и вовсе выложила это видео к себе на страничку.

“Иногда я

просто мегера. Нет… Не иногда. Общий фон нервный”, — подписала видео

скандалящая Лера Кудрявцева.

Для ведущей один

из способов сбросить стресс — это новые яркие эмоции. Например, иногда она

ездит пострелять в тир, чтобы снять напряжение. Лере не удалось привить к себе

любовь к спорту или йоге, поэтому она выбрала нетипичный способ работы с

эмоциями.

“Вовремя мы

расстались”, — ответил Сергей Лазарев на видео Леры Кудрявцевой из тира.

Бывшие

возлюбленные часто шутят друг над другом в Сети. Сергей саркастично отвечает на

видео и фото Леры. Та же, в свою очередь, припоминает ему старые грешки.

Поклонники любят смотреть на перепалки Кудрявцевой и Лазарева.