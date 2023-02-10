На квартиру в Москве придется копить 18 лет

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10.02.2023, 10:25, Разное
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Жителям большинства крупных городов России придется копить не менее десяти лет, чтобы приобрести квартиру исключительно на это собственные средства. Поэтому неудивительно, что ипотека остается самым популярным способом решения жилищного вопроса.

Дольше всего – 18 лет и 4 месяца – придется копить москвичам на квартиру внутри МКАД, где средняя стоимость лотов по итогам прошлого года составила 25 млн рублей.

Для сравнения, средний доход жителя Подмосковья позволит накопить на жилье за 11 лет и четыре месяца, Новой Москве – за восемь лет.

На втором месте по недоступности жилья оказалась Казань, где набрать необходимую сумму на квартиру можно за 16 лет. Далее следует Нижний Новгород (более 14 лет) и Санкт-Петербург (более 13 лет).

Быстрее всего могут купить квартиру на собственные средства жители Нового Уренгоя – всего после пяти лет накоплений.

В Сургуте потребуется чуть более шести лет, в Кургане и Челябинске – около 7,5 лет.


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