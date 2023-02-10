 

В России создадут единого оператор мобильной связи на новых территориях

10.02.2023, 9:40, Разное
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Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, заявил, что Минкомсвязи поручено создать единого оператора мобильной связи для четырех новых регионов России, пишет РИА Новости.

Чиновник заявил, что роль правительства заключается в том, чтобы предложить гражданам в этих районах качественные услуги связи на уровне общероссийских стандартов. В настоящее время ведется работа по оценке качества мобильной связи и сбору обратной связи от граждан. Он отметил, что действующие тарифы находятся на общероссийском уровне.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи “Билайн”, “Мегафон” и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года


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