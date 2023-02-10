 

В Киеве выставили на аукцион украденную Виктором Януковичем шапку

10.02.2023, 9:33, Разное
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Киевский аукционный дом «Гелос» выставил на торги шапку, которую по легенде украл бывший президент Украины Виктор Янукович, сообщается на веб-портале заведения.

Как указано на сайте аукционного дома, шапка была обнаружена в загородной экс-главы государства «Межигорье» и на тот момент «выглядела ничейной и, очевидно, никому не принадлежала». Принадлежность головного убора позже установили оценщики.

Торги состоятся 19 февраля. В тот же день на аукцион будет выставлен кошелёк, который, согласно свидетельствам оценщиков, якобы принадлежал некоему немецкому министру. Более точные сведения на данный момент неизвестны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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