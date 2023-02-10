МИД России: США не скрывают недовольства связями стран Центральной Азии с Россией

США не скрывают своего недовольства глубокими связями стран Центральной Азии с Россией, сообщил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник.

По его словам, последние события показали отсутствие самостоятельности Евросоюза в выборе своей региональной стратегии и приверженность американским установкам. Стерник добавил, что Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими союзническими связями РФ со странами Центральной Азии, передает РИА «Новости».

Давлению подвергаются все стратегические партнеры РФ и в этом кроме официальных каналов участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры с их русофобскими и националистическими нарративами, призывами к проявлению пещерного «бытового национализма» и попытками очернения сплошняком нашей общей истории, без которой не было бы многих достижений.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Казахстан весной разыграет «русскую карту».

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