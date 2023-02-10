В США заподозрили компанию Илона Маска Neuralink в распространении патогенов

Американское правительство начинает новое расследование деятельности компании бизнесмена Илона Маска Neuralink, которую подозревают в использовании зараженных патогенами чипов для мозга, информирует Reuters.

Согласно документам и другим источникам издания, расследование началось после сигнала комитета врачей ответственной медицины. Активисты считают, что компания представляет «риск для здоровья» из-за неправильного обращения с имплантами, извлеченными из мозга обезьян. В частности, импланты, по мнению врачей, могут быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком, вирусом герпеса В и другими патогенами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В ведомстве заверили, что отнеслись к обвинениям со всей серьезностью и начали расследование для проверки соблюдения федеральных норм и обеспечении безопасности сотрудников компании и населения.

Илон Маск стал сооснователем Neuralink в 2016 году. О готовности Neuralink к экспериментам на людях пресса писала еще в январе 2022 года. Тогда в компании открылась вакансия директора клинических испытаний.

В декабре прошлого года Маск заявил, что вживление чипа от Neuralink первому испытуемому человеку планируется провести примерно через несколько месяцев.

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