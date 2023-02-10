 

В США заподозрили компанию Илона Маска Neuralink в распространении патогенов

10.02.2023, 9:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американское правительство начинает новое расследование деятельности компании бизнесмена Илона Маска Neuralink, которую подозревают в использовании зараженных патогенами чипов для мозга, информирует Reuters.

Согласно документам и другим источникам издания, расследование началось после сигнала комитета врачей ответственной медицины. Активисты считают, что  компания представляет «риск для здоровья» из-за неправильного обращения с имплантами, извлеченными из мозга обезьян. В частности, импланты, по мнению врачей, могут быть заражены устойчивым к антибиотикам стафилококком, вирусом герпеса В и другими патогенами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В ведомстве заверили, что отнеслись к обвинениям со всей серьезностью и начали расследование для проверки соблюдения федеральных норм и обеспечении безопасности сотрудников компании и населения.

Илон Маск стал сооснователем Neuralink в 2016 году. О готовности Neuralink к экспериментам на людях пресса писала еще в январе 2022 года. Тогда в компании открылась вакансия директора клинических испытаний.

В декабре прошлого года Маск заявил, что вживление чипа от Neuralink первому испытуемому человеку планируется провести примерно через несколько месяцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

02.12.20 / Заместителю главы Офиса президента Татарову собираются объявить подозрение – Бутусов

21.01.22 / Мнения: Мира с Западом у нас нет и не будет

25.02.21 / Байден отменил запрет Трампа на въезд в США ряда категорий иностранцев

23.09.21 / В ФАС не исключили штрафа в случае мирового соглашения с «Яндексом»

17.04.21 / Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией

13.12.20 / Пушков оценил протест Украины из-за расширения российских санкций

09.02.22 / Длинный стол, за которым сидели Макрон и Путин на переговорах, стал героем мемов

04.01.21 / Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа

13.02.22 / После нападения стаи собак на ребенка в Оренбурге возбудили дело о халатности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика