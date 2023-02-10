 

Башмет впервые рассказал о живущем отдельно от семьи зяте

10.02.2023, 9:04, Разное
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Ксения Башмет – дочь альтиста Юрия Башмета и скрипачки Натальи Мельник – тоже стала талантливым музыкантом. Она – концертирующий пианист, которая выступает совместно с камерными ансамблями “Концертино” и “Солисты Москвы”, с оркестром “Новая Россия”.

Прежде Башмет был уверен, что дети не должны становиться музыкантами. Мол, профессия это непростая, требующая большого таланта и терпения. Но все решил случай. Когда Ксения была маленькой, ее на несколько месяцев отправили к бабушке во Львов. “Дочь вернулась в Москву, и я увидел, что она чисто поет и знает ноты, – вспоминает Башмет. – Оказалось, что во Львове с ней занимался какой-то педагог. Так и решилось ее будущее”.

А вот с сыном Сашей не получилось. “Было время,
когда он даже ходил со скрипичным футляром, – рассказывает Башмет. – Но в итоге стал
экономистом. Позже я узнал причину – учитель музыки, который занимался с Сашей,
все время брызгал слюной, и сыну это не нравилось”.

Сегодня уже и внук маэстро – Грант Башмет – продолжает музыкальную династию. Так в июне прошлого года он в качестве скрипача выступал на концерте “Артистические династии”, а 31 декабря играл с дедом и матерью на концерте “Новый год с Юрием Башметом” в Московской консерватории. Отцом мальчика стал тоже скрипач из оркестра “Новая
Россия”. “Мне сразу понравился этот музыкальный и амбициозный, в хорошем
смысле, парень, – радуется альтист. – С Ксюшей, они, правда, вместе не живут,
но у них прекрасные отношения, отец приходит регулярно и занимается с Грантом
музыкой”.


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