“Насильно”: разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске
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На днях 45-летняя
певица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В одной из московских
клиник на свет появилась девочка, которую родители назвали Аней. Первые
фотографии новорожденной уже появились в социальной сети.
Пока Орлова восстанавливается
после родов, на ютуб вышло новое интервью с ее участием. На шоу “Алена,
блин!” вместе с ведущей они обсудили и беременность, и слухи про накладной
живот. Не обошли стороной женщины и тему сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ольга
и Жанны были близкими подругами.
Недавно отец
Жанны Фриске заявил, что звезда “Блестящих” хотела бы, чтобы ее сына
воспитывала крестная мама мальчика — Ольга Орлова. На интервью она высказалась о
правах на Платона Фриске. В Сети уже начали ползти слухи о новом скандале.
Вопреки всему, Ольга
заявила, что Дмитрий прекрасный отец, который отлично заботится о своем сыне. К
сожалению, отец мальчика не дает ему видеться ни с родителями Фриске, ни с
бывшими коллегами. Но Орлова готова подождать, пока Платону исполнится 18 лет,
и он сам решит, с кем общаться.
“Никто
насильно свое присутствие не может ему навязать. Мы ждем. Я лично жду”, —
поделилась Ольга Орлова.
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