“Насильно”: разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске

На днях 45-летняя

певица и телеведущая Ольга Орлова стала мамой во второй раз. В одной из московских

клиник на свет появилась девочка, которую родители назвали Аней. Первые

фотографии новорожденной уже появились в социальной сети.

Пока Орлова восстанавливается

после родов, на ютуб вышло новое интервью с ее участием. На шоу “Алена,

блин!” вместе с ведущей они обсудили и беременность, и слухи про накладной

живот. Не обошли стороной женщины и тему сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Ольга

и Жанны были близкими подругами.

Недавно отец

Жанны Фриске заявил, что звезда “Блестящих” хотела бы, чтобы ее сына

воспитывала крестная мама мальчика — Ольга Орлова. На интервью она высказалась о

правах на Платона Фриске. В Сети уже начали ползти слухи о новом скандале.

Вопреки всему, Ольга

заявила, что Дмитрий прекрасный отец, который отлично заботится о своем сыне. К

сожалению, отец мальчика не дает ему видеться ни с родителями Фриске, ни с

бывшими коллегами. Но Орлова готова подождать, пока Платону исполнится 18 лет,

и он сам решит, с кем общаться.

“Никто

насильно свое присутствие не может ему навязать. Мы ждем. Я лично жду”, —

поделилась Ольга Орлова.