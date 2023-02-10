В Совбезе ООН обсудили вопрос поставок оружия Украине

Масштабные поставки оружия сторонам любого военного конфликта – повод для беспокойства, связанный с возможностью дальнейшей эскалации и риском распространения. Об этом заявила Высокий представитель ООН по разоружению Изуми Накамицу, выступая на заседании Совета Безопасности, созванном по просьбе России. По приглашению РФ к собравшимся обратился также один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Не допустить распространения оружия и боеприпасов

Со ссылкой на открытые источники в СМИ Накамицу сообщила, что ряд стран заявляли о предоставлении Украине вооружения для обороны. «Эта помощь включала тяжелые обычные вооружения и боеприпасы, в том числе БМП, средства ПВО, крупнокалиберные артиллерийские системы, беспилотные боевые летательные аппараты и ракетные системы, а также стрелковое оружие и легкие вооружения, – отметила представительница ООН. – Совсем недавно государства объявили о передаче более тяжелых современных систем, таких как боевые танки».

Также, по ее словам, поступают сообщения о передаче государствами оружия, например, боевых беспилотников, в вооруженные силы России для использования в Украине. «В других сообщениях говорится о передаче [России] основных видов обычных вооружений, включая ракетно-артиллерийские системы, частной военной охранной компании, участвующей в конфликте», – добавила Накамицу.

Она отметила, что в рамках постконфликтного восстановления, во имя региональной безопасности и предотвращения новых столкновений, необходимо принять меры, чтобы не допустить возможного распространения оружия и боеприпасов.

По ее словам, в соответствии с международными нормами, при любых поставках вооружения и боеприпасов стороны обязаны проводить оценку ситуации и изучать возможность контроля над этим оружием. Речь идет, в том числе, об инспекциях на местах и верификации конечного пользователя предоставленным оружием.

Изуми Накамицу повторила многократный призыв ООН обеспечить защиту мирного населения и гражданской инфраструктуры в ходе боевых действий, напомнив о запрете на применение оружия взрывного действия в густонаселенных районах.

Высокий представитель подытожила свое выступление, повторив призыв Генеральной Ассамблеи ООН «поддержать деэскалацию ситуации и мирное разрешение конфликта на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и в соответствии с Уставом ООН».

Роджер Уотерс призвал к миру

По приглашению России на заседании Совета Безопасности ООН выступил по видеосвязи один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он призвал президентов России, США и Украины, а также НАТО и ЕС сменить курс и договориться о прекращении огня.

Он также обратился к пяти постоянным членам Совбеза ООН, убеждая их стать голосом «безголосого большинства жителей планеты», которые стремятся к миру. «Вторжение Российской Федерации в Украину было незаконным, я осуждаю его самым решительным образом. Также вторжение России в Украину не было неспровоцированным. Так что провокаторов я тоже осуждаю самым решительным образом», – сказал Уотерс.

Постпред России: «пронзительный анализ Уотерса»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал коллег прислушаться к «пронзительному анализу происходящего со стороны Роджера Уотерса, одного из видных активистов современного антивоенного движения», напомнив, что музыкант последовательно выступает против войн и насилия уже несколько десятилетий.

«На наш взгляд, у г-на Уотерса и его коллег есть все основания для беспокойства […], – подчеркнул Небензя. – Проблема в том, что рычаги, способные повлиять на поиск мирного решения конфликта вокруг Украины, оказались в руках западных оружейных компаний и корпораций. А они, как это вы прекрасно понимаете, последние из тех, кто заинтересован в мире».

Украинский постпред: Украина защищается

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ответил тем, кто «призывает любой ценой остановить войну, в том числе ценой территорий Украины и прощения за все потерянные жизни и земли украинцев», цитатой Махатмы Ганди: «Я предпочитаю, чтобы моя страна взяла в руки оружие, чтобы защитить свою честь, чем она трусливо и беспомощно наблюдала бы, как ее лишают чести».

В ходе заочной дискуссии украинский дипломат напомнил Роджеру Уотерсу о том, что против Украины, «как считают 143 государства, поддержавших соответствующую резолюцию», совершена «агрессия», в ходе которой «на украинской территории предположительно имели место многочисленные военные преступления и преступления против человечности».