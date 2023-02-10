Переговоры вместо поставок вооружения — Вагенкнехт призвала Запад прекратить обострять ситуацию на Украине

Военная помощь Запада только продлевает боевые действия на Украине и приводит к ещё большему числу смертей, сказала в эфире немецкого ток-шоу левый политик Сара Вагенкнехт. Она считает, что в отношениях с Россией необходима дипломатическая инициатива. «Чёрт подери, давайте попробуем усадить Россию за стол переговоров вместо того, чтобы постоянно обострять ситуацию поставками вооружения», передаёт её слова Die Welt.



AP

В эфире немецкого политического ток-шоу на канале ARD произошёл жёсткий обмен мнениями между членом Свободной демократической партии Герхартом Баумом и левым политиком Сарой Вагенкнехт, пишет Die Welt. Они обсуждали то, какие отношения нужно выстраивать с Россией и как добиться мира на Украине. Баум убеждён в том, что мир возможен только без главы Кремля Владимира Путина. Вагенкнехт же считает, что завершению боевых действий мешают поставки западного вооружения.

По сути, они продолжили разговор, который у них состоялся ещё в феврале 2022 года в той же самой студии. Ещё тогда левый политик выступала против отправки Киеву военной помощи, а Баум наоборот поддерживал такой шаг. С тех пор ситуация сильно изменилась, отмечает немецкое издание. Список военной техники, которую Германия собирается передать Украине удлинился. В нём теперь есть 40 боевых машин пехоты Marder и 14 танков Leopard 2. По мнению Вагенкнехт, ситуация зашла слишком далеко: «Я по сей день убеждена, что боевых действий можно было избежать».

По её словам, поставки оружия продлевают конфликт, что в свою очередь приводит к большему числе смертей. Ни одна из сторон не может победить в нём военным путём, поэтому необходима дипломатическая инициатива, подчеркнула она: «Почему не сегодня? Почему послезавтра или через три года? Чёрт подери, давайте попробуем усадить Россию за стол переговоров вместо того, чтобы постоянно обострять ситуацию поставками вооружения». Вагенкнехт убеждена, что на Западе лежит моральная ответственность завершить этот конфликт.

Баум же считает, что с Путиным невозможно договориться о мире. По его словам, РФ как член Совета Безопасности «растоптала ногами» хартию Организации Объединённых наций и решает вопросы только агрессивными методами. «Но переговоры не означают капитуляцию», возразила Вагенкнехт. Она убеждена, что Запад может сделать Москве предложение, которое будет включать в себя «нейтралитет и заморозку линии фронта». После этого нужно будет определиться с судьбой Донбасса и Крыма. Она предложила провести в Донбассе референдум с участием международных наблюдателей.